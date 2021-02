José Martí y el deporte (Parte I)

José Martí no se quedó en la superficie de las contiendas atléticas y más allá de reflejarlas, las interpretó en su esencia.



El Apóstol cubano comprendió la trascendencia de este ámbito e identificó como tesoro la cultura física, formada por la variante educativa, el deporte de alta competencia y la recreación.



En el número inicial de la revista La Edad de Oro escribió Martí: “Los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos”. ¿Dónde mejor que en el ámbito atlético?



No se limitó a las justas de alta categoría y opinó: “…la mente ha de ser bien nutrida, pero se le ha de dar, con el desarrollo del cuerpo, buena casa a la mente. Así como el bambú, más lleno de rumores que de frutos, crece en hojas inútiles que dan con él en tierra, así el hombre en quien no anda aparejado, con sólido pensar, sólido cuerpo. No se ha visto palacio bien seguro sobre cimientos de arena…” (La Nación, Buenos Aires, 14 de agosto de 1883).



Martí incluyó a las mujeres en estas actividades cuando ellas eran reducidas a instrumento de placer y procreación, situación aún no resuelta del todo en las sociedades actuales y en la mente de no pocos hombres encadenados a la incultura, distanciados de la dicha plena, por sus conceptos y acciones machistas.



A ellas las coloca en la alegría atlética en líneas de avanzada para la etapa. Decía en La América, en marzo de 1883: “Para nuestras mujeres pudorosas, a quienes simpáticas razones vedan la asistencia a los gimnasios públicos, y que necesitan, sin embargo, tan grandemente de estos ejercicios, el gimnasio doméstico es de inapreciable ventaja… Aumentarán la fortaleza de sus músculos y la armonía y gracia de sus formas”.



Aunque sin escapar del sexismo, Martí reclama para ellas puertas vedadas entonces. Al liberarse, nos liberan, decía.



Incluso, el intelectual y revolucionario cubano hizo referencia a la importancia del ejercicio físico desde edades tempranas en uno y otro sexo.



Continuará…