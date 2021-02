Alejandro “Calabaza” Valdés quiere su medalla olímpica

Informaciones y entrevistas han captado en muchas ocasiones la carrera del luchador habanero Alejandro “Calabaza” Valdés, clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Lógico es que así sea, porque es un gladiador reconocido y posee una admirable hoja de servicios lograda con gran entrega.



El capitalino puede asegurar “de mi padre lo aprendí”, al estilo de un antiguo refrán. De Enrique Valdés, su progenitor, hasta le llegó el sobrenombre.



En relación con ello, declaró al periodista Alfonso Nacianceno, del periódico Granma, que al padre, practicante con éxito de la misma disciplina, le decían así. “Cuando llegué a la lucha, desde niño, empecé siendo Calabacita. Y con el paso del tiempo he continuado como heredero del sobrenombre de alguien que aportó éxitos a este deporte”, expresó.



El legado de esta familia es mayor: el padre, en par de oportunidades, subió al podio para que le colocaran sendas preseas plateadas, en el acto de premiación de los 62 kilogramos del estilo libre, en mundiales.



En la cita panamericana de Indianápolis 1987 el progenitor alcanzó bronce y obtuvo cinco coronas del país en los años 80 del pasado siglo.



Alejandro, desde pequeño, le siguió los pasos como librista. Con altas y bajas, jamás se amilanó. Se dijo que tendría que llegar el gran salto. Y llegó, sobre todo, en el Campeonato Mundial de 2017, efectuado en París, donde conquistó el tercer puesto.

Lo envolvió la dicha de su primera presea en una contienda de superior nivel. Sabía que tenía para más y lo demostró. Y allí, en la instalación, presenció el padre la conquista del galardón más preciado de la carrera del hijo, considerado uno de los atletas habaneros más destacados de los últimos años.

Monarca de las fiestas del músculo panamericanas y centrocaribeñas, el líder del país en los 65 kilogramos, si en Río de Janeiro 2016 finalizó séptimo, ahora con sus 31 años y superior experiencia espera ser medallista en Tokio.



La pandemia es un obstáculo para la preparación. Falta fogueo, la medición real de la fortaleza y la resistencia no es tan objetiva. Opina que las pesas y otros ejercicios no dan todo.

Sabe Valdés que debe competir fuera del gimnasio frente a los rivales y actualmente es imposible. Pondera el apoyo recibido por los luchadores en Sancti Spíritus y la labor magnífica de los entrenadores en medio de momentos tan difíciles.



Este atleta sabe que la fuerza no es lo único importante. ¿Cómo vencer sin la técnica, la estrategia y la táctica apropiadas, adaptadas a cada oponente, no pocas veces creando en el mismo combate?



A la prensa dijo en una ocasión: “Un luchador debe solucionar la mayor cantidad de dificultades que le cree el oponente basado esencialmente en la inteligencia”. Palabras vigentes, no solo en lo deportivo.



Más sosegado en su quehacer, sin perder el dinamismo necesario, e incluso más confiado en su estado corporal y espiritual sin caer en la autosuficiencia, Valdés es ahora más respetado por sus rivales.

Este habanero se dirige seguro de sí mismo a una pugna de gran envergadura en la capital nipona, donde aspira al podio.