Medallista olímpica Fulgencia Romay rememora su gloria como atleta

La doble medallista olímpica Fulgencia Romay, que arribó el pasado mes de enero a sus 77 años, dialogó sobre su carrera deportiva con el programa Universo Deportivo de la COCO.

Romay, especialista en 100 y 200 metros planos, conformó la cuarteta cubana que alcanzó la medalla de plata en el relevo corto en los Juegos Olímpicos de México 1968 y bronce en la cita de Múnich, Alemania, en 1972.

“Nunca me incliné por el atletismo, pues de niña lo que practicaba era voleibol en un centro deportivo del ahora municipio Diez de Octubre”, dijo la otrora corredora capitalina.

“Mis inicios en el llamado deporte rey fueron en 1962 cuando me captaron para un curso de profesores de educación física y estando allí me interesé por el atletismo. La entrenadora Hilda Jalbert hizo las pruebas de aptitud y me promovió para el equipo nacional”, comentó Romay.

Romay y sus compañeras Marlene Elejalde, Violeta Quesada y Miguelina Cobián se agenciaron el segundo lugar en la cita olímpica de 1968, convirtiéndose en las primeras mujeres de Cuba y Latinoamérica en alcanzar el podio en justas bajo los cinco aros.

“En México nosotras llegamos a la final gracias a la descalificación de un relevo en el heat eliminatorio que nos dio la posibilidad de entrar en la discusión de las medallas. Yo fui una de las corredoras intermedias, o sea, corrí lo que se conoce como la recta norte, y lo más importante para alcanzar la medalla fue que entregué el testigo con ventaja”, recordó.

Cuatro años después en Múnich, Alemania, cambiaron dos de las integrantes del relevo que conquistó el bronce, detrás de las cuartetas de la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. En la estafeta se mantuvieron Elejalde y Romay, pero se incorporaron Carmen Valdés y Silvia Chivás.

En esa carrera a Romay la cambian para la curva sur y Valdés hace la recta norte, según explicó la propia excorredora.

Romay tuvo una tercera participación olímpica en Montreal, Canadá, en 1976, pero si bien el relevo cubano llegó a la final no pudo esta vez alcanzar el podio. Ese mismo año, con 32 años, decide acogerse al retiro, tras el cual trabajó en su municipio natal y en el Centro Deportivo Ciro Frías.

Según la doble medallista olímpica, formar parte de la Delegación de la Dignidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto Rico, en 1966, y la medalla en la justa bajo los cinco aros de México 1968 constituyen los dos momentos que marcaron su carrera deportiva.

Romay fue reconocida en 2005 con su exaltación al Salón de la Fama de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Atletismo.

