Merecido homenaje a trabajadores de Servicios Comunales y la Aviación Civil (+ Tuit)

Este 15 de febrero los trabajadores de Servicios Comunales y de la Aviación Civil celebran su día, ambas profesiones vitales para el desarrollo del país.

Los primeros, afiliados al Sindicato de la Administración Pública, conmemoran su jornada desde 1996, en homenaje a Faustino Pérez Hernández, expedicionario del yate Granma, combatiente de la clandestinidad y de la Sierra Maestra, quien nació un día como este de 1920.

Como es habitual, la fecha es oportuna para reconocer a quienes se destacan en esta labor.

De los más de 58 mil 300 trabajadores de Servicios Comunales de Cuba, unos mil 344 integran las filas de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores (Anir).

El buró nacional de la agrupación aprovechó la oportunidad para felicitar a estos especialistas que desarrollaron inventivas en 2020, con un efecto económico superior a los 226 mil 600 pesos, en unas 54 empresas del país con actividad innovadora.

Jorge Luis García, trabajador que ha dedicado más de 20 años de su vida a la actividad en La Habana, ofreció sus consideraciones para la emisora COCO:

“Llevo 25 años laborando en el sector, toda mi juventud la he dejado aquí y no me arrepiento. Trabajar en comunales es algo bello, pues la gente te agradece y sabe que este quehacer es muy importante.

“No dependemos solo de nosotros, sino de los recogedores y de los técnicos que nos ayudan a tener listos los medios, de quienes nos dirigen que nos muestran donde está la prioridad”.

Trabajador de Servicios Comunales manifiesta sentirse orgulloso de haber dedicado a la labor más de 25 años de su vida.

“La técnica tiene que ser como la persona, hay que cuidarla y mantenerla en buen estado. Trabajar en comunales no significa tener los medios sucios.

“Me siento muy orgulloso de mi trabajo, pues se que le evito enfermedades a las personas con la recogida de los desechos”, concluyó Jorge Luis García.

La Aviación Civil no se detiene a pesar de la pandemia

Los profesionales de la Aviación Civil también conmemoran su día este 15 de febrero, ya que en igual fecha de 1960, las entidades aéreas existentes en el país se integraron en una sola empresa.

Surge así Cubana de Aviación, con sede en el Aeropuerto Internacional José Martí, del municipio Boyeros, en La Habana.

Fue en 1988 que el Sindicato del Transporte comenzó a celebrar el Día del Trabajor de la Aviación Civil, una actividad que avanza aún en medio de la pandemia.

Con motivo de la festividad, el buró nacional de la Anir también congratula este lunes a los 14 mil 60 afiliados del sector, especialmente a los dos mil 114 innovadores que posee la organización, quienes alcanzaron en 2020 un efecto económico superior a los dos millones 400 mil pesos, en 14 instituciones.

Entre las entidades de la aviación que más se destacan actualmente se encuentran la Corporación para la Aviación Civil (Cacsa) y el propio Aeropuerto Internacional José Martí.

#AviaciónCubana | ¡Próximamente se cumplen 61 años de haberse instituido el 15/feb como “Día del Trabajador de la Aviación Civil” y nuestros trabajadores continúan adelante con vocación, unidad y compromiso! ✈️🇨🇺

¡Fieles a su historia y a la Patria!#SomosContinuidad pic.twitter.com/xhjSj6SvUJ — Corporación de la Aviación Cubana S.A. (@CACSAaviacion) February 11, 2021

Las autoridades de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) emitieron también este 15 de febrero su felicitación a los trabajadores de servicios comunales y de la aviación, quienes han dado un aporte decisivo al país en tiempos donde prolifera el nuevo coronavirus.