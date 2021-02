Ante la Covid-19: sin disciplina no habrá recuperación

Más allá de lo regulado y definido sobre el papel, si la disciplina entre cubanos no empieza primeramente como un asunto individual, entonces será muy difícil ganar la batalla a la Covid-19.

La idea estuvo presente este lunes durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus y fue compartida por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, quien dirigió el encuentro en el Palacio de la Revolución, de La Habana.

El jefe de Gobierno subrayó que continúan la indisciplina y la violación de lo que está establecido.

Hizo referencia a las personas que no usan el nasobuco allí donde es necesario hacerlo, a la vez que señaló que algunos no guardan el distanciamiento requerido, o no se desinfectan las manos, o cómo en ciertos lugares no se limpian las superficies o los teléfonos de uso colectivo.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, refirió que los mayores niveles de transmisión de la enfermedad en el mes en curso se presentaron en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo; aunque esos números, en los tres casos, disminuyeron en relación con la semana anterior.

Apuntó que en tales territorios se concentra el 75 por ciento de los casos diagnosticados en Cuba durante el presente mes.

(Texto por: Alina Perera Robbio/ Presidencia y Gobierno de Cuba)

