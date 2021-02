Triatleta habanera Leslie Amat “devora” kilómetros por el sueño olímpico

Si una deportista cubana sintetiza la viva estampa de la constancia y la dedicación, esa es la triatleta habanera Leslie Amat.



La atleta de 29 años poco a poco ha ido fraguando su crecimiento a fuerza de mucha perseverancia, insertándose en la elite de América y con aprendizajes en cada nueva cruzada competitiva.



Mucho ha tenido que ver en su progresión la celebración de las ediciones del Triatlón de La Habana. Correr en casa, bajo notorias condiciones de humedad, el salitre y la brisa costera del Malecón capitalino intentando imponerse, y otras variables nada despreciables en el circuito ciclístico, la han revestido de una fuerte coraza.



Con la ayuda de su entrenador Dióseles Fernández, ella acaricia con objetividad el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio.



De hecho, Amat se sitúa en el puesto 81 del ranking mundial (mil 577.76 puntos) y en el 116 de clasificación olímpica (709.94), en una enconada porfía, entre ortras, con la argentina Romina Biagioli (54 del orbe y mil 409.43 unidades).



Sobre su preparación, el rocoso período de confinamiento, el entrenamiento en casa y otros detalles accedimos a dialogar con su mentor, mientras cumplimentaba junto a un coequipero una sesión de trabajo físico en el Complejo de Piscinas Baraguá:



“Leslie terminó de compitir el 15 de marzo y se encuentra bien aunque a pasado casi un año sin asistir a evento alguno”, dijo.



“Venía con una secuencia de confrontaciones bastante rigurosa como parte de su ruta crítica y proceso de posible clasificación a Tokio”, acotó.



“La pandemia del coronavirus nos golpeó mucho, pero tratamos de no bajar la guardia y nos mantuvimos haciendo siempre actividades en la casa. Llegamos a montar las tres disciplinas dentro de su hogar para reducir al máximo los niveles de afectación.



“No podía salir a correr, a montar bicicleta, y, sobre todo, no había forma de ir al mar a nadar”, explicó el preparador.



Bajo esas adversas condiciones, ¿cuándo retomaron la preparación?



“Comenzamos la preparación el 12 de octubre en Villa Clara, cuando se tomó la decisión de establecer las bases de entrenamiento y esto nos permitió diseñar el entrenamiento de manera más sólida, mucho más concentrados en la búsqueda de la clasificación y de retomar la participación de Leslie en eventos que tenía proyectados a partir del 31 de enero.



“Esas dos paradas iniciales deberían haberse dado en Chile, pero el Covid-19 forzó que muchos eventos se corrieran de fecha y otros se cancelaran.



“Ahora mismo formamos parte del sistema de burbuja aquí en el Complejo de Piscinas Baraguá, donde se hace todo lo posible por cumplir con la estrategia preparatoria, pero hemos tenido incidencias con el tema de la temperatura del agua en las piscinas.



“Ante eso y teniendo en cuenta que este deporte se compone de tres disciplinas hemos apelado a variantes para fortalecer el ciclismo y la carrera.



“En las últimas dos semanas, en el tanque de clavados (25 metros) se ha comportado bastante bien la temperatura del agua y hemos intentado sacarle el máximo de provecho. No es lo ideal, pero suple de alguna manera lo que se necesita en el caso de la natación”.

Amat entrenó durante meses en una piscina casera, junto a su entrenador Dióseles Fernández. Foto: Ismael Francisco.

¿Perspectivas reales de clasificación para Leslie en medio de un escenario tan complicado?



“Está difícil, pero esas condiciones son similares, sobre todos para aquellos atletas que luchan por entrar. Si no se compite, el ranking se mantendrá congelado, a pesar de que España realizó dos eventos de nivel mundial contra viento y marea, con un escalafón aparte del olímpico, pero con todas las de la ley.



“Esa situación golpea, fundamentalmente” a las triatletas de América, que precisamente son las que luchan por un cupo junto a Leslie. Todas se han visto afectadas.



“Ella tiene posibilidades de entrar, sobre todo, más allá de sus competencias, de que Romina pueda entrar también y clasifique vía directa. Eso debido a que a Romina le quedan tres eventos bye en los que puede acumular la mayor cantidad de puntos.



“Es una atleta que ha venido punteando en todas sus presentaciones, pero eso sería muy oportuno para que Leslie pueda subir, pues le sigue por el área de América, sin perder de vista a la colombiana Lina María Raga (82 con mil 570.01 puntos), quien escolta a Leslie”.



¿Cómo se manejan los volúmenes en la presente etapa?



“Hemos llegado a cumplimentar en lo que va de año semanas con promedio de 60 kilómetros de carrera, entre 260 y 280 de ciclismo y la natación, a pesar de las afectaciones, oscila entre 18 y 20.



“Eso se complementa con el trabajo físico en gimnasio y alrededor de cinco o seis horas de entrenamiento, con días pico en los que nos pegamos a las ocho”.



Con semejantes volúmenes de kilómetro se evidencia que la palabra constancia dicta cual carta náutica la ruta hacia el sueño olímpico de Amat, que anhela estar entre los 110 agraciados, a razón de 55 en uno y otro sexo para disputar preseas en tres modalidades: individuales para hombres y mujeres, así como el relevo mixto.



Muchos la subestiman aún por su menuda figura, timidez, poco hablar y tranquilidad inusitada. Pero quienes la han visto devorar kilómetros en los canales de la Marina Hemingway, montarse en la bici con endemoniado ritmo de pedaleo y luego emerger airosa en su pleito contra sol y salitre en el litoral habanero, la respetan mucho.



Debemos aplaudir de manera ferviente los esfuerzos de ella y su entrenador, y cruzar los dedos para que todos los santos bendigan al triatlón y acaben de llegar las competencias, esas que Amat y todas las demás triatletas necesitan con urgencia.



Tomado de Cubasí