Disponibles talleres de apreciación audiovisual vía online

Una serie de talleres de apreciación audiovisual desde el canal de YouTube del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficas (ICAIC) estarán disponibles para cinéfilos cibernautas hasta el próximo 25 de febrero.

Los cursos serán impartidos por el periodista y crítico de arte Joel del Río, con una frecuencia diaria desde las 11:00 (hora local).

En ellos el experto ofrecerá las herramientas necesarias y el conocimiento de pautas específicas para enseñar la crítica de cine hacia valoraciones con profesionalidad.

La iniciativa persigue otorgar visibilidad a una materia ausente en el sistema educacional no superior, a partir de seis videos en forma de talleres especializados que concentran ciertos elementos para realizar la crítica desde parámetros con los cuales se pueden socializar los contenidos de manera atractiva, teniendo en cuenta estos tiempos de aislamiento.

Durante los encuentros virtuales, Del Río ofrecerá, además, las principales características que debe poseer una noticia, un comentario o cualquier otro género periodístico al abordar la crítica cinematográfica, conservando un argumento capaz de mostrar una justificación más allá del me gusta o el no me gusta el audiovisual.

Fuente: Yaima Cabezas/ Portal Cubacine.