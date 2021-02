Cuando hace 72 años Almendares ganó la primera Serie del Caribe

Inaugurada en La Habana, el 20 de febrero de 1949, este sábado se cumplen 72 años de la primera Serie del Caribe de béisbol, efectuada en el entonces Stadium del Cerro, actual Latinoamericano.



Con balance perfecto de seis victorias sin la sombra de un revés, los Alacranes de Almendares se proclamaron campeones en su templo y se convirtieron así en el primer equipo en levantar el trofeo.



Para Cuba, la Serie del Caribe representó otra manera de mostrar al mundo su enorme potencial en este deporte.



En 1952, el elenco Leones del Habana se erigió monarca y cuatro años más tarde los Elefantes de Cienfuegos pusieron fin a tres reinados consecutivos de equipos boricuas.

Stadium del Cerro en la primera Serie del Caribe. Foto: Daniel Gotay.

Cuba no descendió de lo más alto del podio entre 1956 y 1960, eslabonando así una cadena de cinco coronas, hazaña que no ha conseguido ningún otro país en la historia de estos certámenes.



Luego del torneo de 1960, el escenario se había tornado distinto. Como parte de una serie de medidas de Estados Unidos contra Cuba en los primeros años del proceso revolucionario que triunfó en 1959, se le impidió al país caribeño participar en el evento.



Así la nación que había ganado siete de las 12 ediciones disputadas salió de la lid.



Esta decisión trajo como consecuencia que disminuyera considerablemente el interés de los tres equipos restantes, lo que provocó la suspensión del evento por una década.

Leones del Habana, campeones de la Serie del Caribe en 1952. Foto: Cubadebate.

No fue hasta 1970 que se reanudó, pero esta vez sin la participación del país más ganador hasta ese momento.



Más de medio siglo transcurrió para que Cuba volviera a tener un espacio en la Serie del Caribe. Luego de una larga etapa de conversaciones y negociaciones entre la Federación Cubana y la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, en 2014 un equipo antillano regresó al certamen, pero esta vez en condición de país invitado.



Si bien la actuación de los Azucareros de Villa Clara quedó por debajo de los cálculos precompetencia, hubo alegría porque Cuba se insertó nuevamente en la liga.



A partir de entonces el torneo logró aumentar su prestigio con la inclusión de un equipo que inspiraba respeto y admiración entre los países miembros.



Al año siguiente, Vegueros de Pinar del Río supo ganar el juego bueno y de forma espectacular un conjunto cubano volvió a lo más alto del podio, demostrando así que aún se jugaba en Cuba un béisbol de calidad.



Si bien no son tiempos como aquellos en los que Cuba estableció un reinado de leyenda, el país mostró el talento de sus peloteros, hasta que nuevamente en 2020 la Confederación Profesional de Beisbol del Caribe informó a la Federación Cubana que no podía garantizar la presencia del equipo ganador en la 59 Serie Nacional.



La decisión del ente rector de la Serie del Caribe es un duro golpe para Cuba, pero también para un certamen que pierde a uno de los países fundadores y que mayor prestigio le ha dado a la lid.