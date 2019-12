Un gran jaque mate televisivo y educativo (+Fotos)

25 diciembre, 2019 - 09:27 AM

Amantes de este tablero maravilloso, escenario del pasatiempo, ciencia, deporte que se introduce como ninguno por las venas y no para hasta el corazón, anótense un jaque mate sobre la ignorancia y algunos escépticos con el duradero curso de ajedrez por televisión.

La iniciativa no es solo de sus realizadores, con el Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez (ISLA) a la vanguardia, sino de todas las personas que aman la disciplina del tablero escaqueado.

¿La génesis? Simultánea celebrada en la Plaza de la Revolución habanera el 7 de diciembre de 2002, récord mundial y Guinness, gracias a ese mar de tableros que revive al genio José Raúl Capablanca cotidianamente y, ahora, son enormes olas competitivas que ningún país ha podido juntar.

Fidel Castro es uno de los contendientes frente a los maestros. El aire se llena de un aroma de fundación: más allá de la marca alcanzada y de su propia partida frente a Silvino García, el Comandante en Jefe dialoga con el primer Gran Maestro del país acerca de los valores del juego ciencia y refulge una idea: sería magnífico incorporarlo a las clases televisivas de Universidad para Todos.

De las palabras a los hechos. Domingo 8 de febrero de 2003, Cubavisión, a las 10:00 (hora local): primera clase del curso básico, coincidente con la venta del tabloide impreso que sirve de apoyo.

Los especialistas de la nación caribeña, que tanto han hecho por el ajedrez en el país y América Latina, tienen un eficiente colectivo de la televisión desde el inicio.

La iniciativa crece. No se queda en el curso básico: arriban los de nivel medio, práctico, de finales, de estrategia y táctica, de aperturas… No se limitan a la teoría y la práctica: agregan la historia, pues sin ella las primeras se quedarían volando sin poner los pies en la tierra y los televidentes no obtendrían una cultura más plena sobre la especialidad.

¿Cómo olvidar los cursos dedicados a Capablanca, grandes figuras del ajedrez cubano e internacional, las olimpiadas mundiales, a los 50 años del Memorial Capablanca, mujeres frente al tablero y los niños prodigio del juego ciencia.

En 2018, por acuerdo del Consejo de Ministros, el ISLA pasó a formar parte del Ministerio de Educación Superior, como Centro de Estudios de Ajedrez ISLA, y se encuentra ubicado en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo”.

La labor se mantiene en alza y las clases por la pantalla están en la primera línea. En octubre de 2019 comenzó su curso número 20: Torneos Magistrales hasta el año 2000. Junto a los tabloides publicados en relación con el programa han surgido libros: Ajedrez Integral (I y II), Curso de Ajedrez y Niños prodigio del ajedrez, hijos del colectivo de autores del ISLA.

Estas obras y el programa cuentan con los Grandes Maestros Silvino García y Vivian Ramón, primera de su título entre las mujeres cubanas, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo Jesús González Bayolo, los Maestros Internacionales Gerardo Lebredo y José Luis Vilela, el Maestro FIDE Danilo Buela Valdespino y los Maestros Nacionales Ramón Hernández Samé y Sergio Arteaga, a los que se han sumados jóvenes valores como Seidy Pagés y la periodista Rogmary García Sánchez.

Todos integran una cantera destacada de la sección de deportes de la Unión de Historiadores de Cuba, organismo del que ya son miembros Silvino, Vivian, González Bayolo, Buela Valdespino y Hernández Samé.