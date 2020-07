Pepe Cuenca: “En Cuba se respira ajedrez” (+Fotos)

El Gran Maestro habanero Roberto García Pantoja sugirió entrevistar a su homólogo español José Fernando Cuenca Jiménez, más conocido en el mundo del ajedrez como Pepe Cuenca.

Graduado como Ingeniero Civil, el trebejista de 33 años se erige como uno de los grandes defensores y difusores del juego ciencia en el mundo.

Pasión, conocimiento y entrega caracterizan al ibérico, un hombre que a base de mucho sacrificio ha ganado popularidad con el proyecto Chess 24.

Indagar un poco más sobre la vida y los proyectos del GM español resulta de suma importancia para lograr comprender por qué sus narraciones y comentarios en Chess 24 ocupan en la actualidad un lugar en la preferencia de los amantes del ajedrez mundial.

Tales motivos motivaron la entrevista, a la cual accedió gentilmente Cuenca.

Ingeniero Civil y profesor emigrado en Alemania, luego Máster, y finalmente, al tiempo que defendía el Doctorado, ya se iba consagrando como comentarista de uno de los sitios web más importantes del mundo para la comunidad ajedrecística ¿A qué se debió ese cambio tan radical en su vida y cómo llega a Chess 24?

“A Chess 24 llego completamente por casualidad. Casi me había retirado del mundo del ajedrez, me encontraba trabajando en Hamburgo, Alemania, como investigador y profesor en el departamento de matemática aplicada.

“Un día me llamó uno de mis mejores amigos, el Maestro Internacional (MI) inglés Lawrence Trent y me dijo que iba a venir a Hamburgo a grabar unos vídeos de ajedrez en una empresa.

“Esa empresa resultó ser Chess 24, de la cual no tenía ni idea de su existíencia. Entonces me invitó a que pasara por las oficinas. Llegué un día con él y me presentó al que por entonces era uno de los jefes, el excampeón mundial Rustam Kasimdzhánov.

“Nos caímos bien y empecé a trabajar en Chess 24 como freelance (trabajador autónomo) después de mi trabajo principal en la universidad.

“Al principio era traductor de noticias y ponía ejercicios a los vídeos que otros autores grababan. Por aquel entonces, año 2013, era MI. Fue al año y medio aproximadamente cuando me probaron como comentarista y ahí me quedé”.

No es este el único portal en redes sociales donde se comentan las partidas. ¿Cómo hacen para mantenerse en puestos de preferencia?

“Creo que aquí la receta es bastante simple: mucho trabajo. La gente sabe que cualquier torneo de élite en la actualidad puede ser seguido en Chess 24 con comentarios en inglés, español y muchos otros idiomas.

“Eso implica muchas horas de trabajo, tanto de informáticos, diseñadores, especialistas en marketing y, por supuesto, comentaristas.

“Luego tratamos de que la gente se lo pase bien viendo ajedrez. A veces una partida de seis o siete horas puede resultar algo tediosa para seguirla. Nosotros tratamos de que sean horas amenas llenas de profundos análisis, pero también de anécdotas divertidas en un ambiente distendido y relajado”.

Usted ha ganado mucha popularidad en la comunidad ajedrecística por su forma tan peculiar de narrar las partidas, incluso ha sido comentarista oficial de los mejores torneos del mundo en los últimos años ¿Con Chess 24 lo ha logrado todo o cree que falta todavía mucho por hacer?

“Me gustaría pensar que falta muchísimo por hacer en el mundo del ajedrez. Yo sueño con que los mundiales se retransmitan en las televisiones y con que se puedan llenar teatros y espacios públicos para eventos de ajedrez.

“Creo que vamos en el camino y aunque falta mucho por hacer, vamos a trabajar duro para que esto sea posible en el futuro.

“Y en el terreno personal, soy feliz haciendo lo que me gusta. Como dice el famoso refrán: ¡busca un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida!”.

¿Recuerda alguna partida o torneo en especial?

“La última partida del Campeonato de España 2018 todavía la tengo marcada. Ganando era campeón nacional y tenía un remate bastante fácil de ver. Acabé fallando y quedé subcampeón. Ese fue uno de los momentos más dolorosos en mi carrera”.

“Pero también tengo miles de momentos buenísimos para recordar. Por ejemplo, mis primeros viajes por el país con el grupo de amigos de mi ciudad en los campeonatos por edades. Siempre quedarán en mi memoria”.

En los videos donde comenta partidas, usted alcanza la mezcla perfecta de entretenimiento con rigurosidad, logrando así revolucionar el mundo de las transmisiones de ajedrez y atrayendo a muchas personas al mundo de las 64 casillas ¿Cómo lograr esto?

“En las transmisiones nada es planeado. Todo es natural e improvisado. Creo que eso le gusta mucho a la gente.

“Evidentemente también hay algunos puristas que prefieren otro tipo de comentarios, pero creo que en general esta forma de ver el ajedrez ha gustado bastante a los aficionados.

“Sobre la utilidad de lo que hacemos, pues es muy reconfortante que al viajar por España y Latinoamérica se acerquen los jugadores y familias para charlar con nosotros, recordar anécdotas de las transmisiones o querer jugar una partida.

“Para mí, ver que un niño o adulto se lo pasa bien con nosotros es lo más importante, y si además aprende, pues mucho mejor”.

¿En qué debe mejorar este proyecto?

“Siempre se pueden mejorar muchas cosas, empezando por la calidad de los comentarios. Soy muy perfeccionista. Lo soy como ingeniero y como comentarista también.

“Si algún día que quizás estaba más cansado por cualquier motivo, siento que no he estado a la altura y la gente no se lo ha pasado bien, o he hablado algo que no tenía que hablar, al terminar me pongo a darle vueltas a la cabeza y hasta que no encuentro alguna idea para la próxima transmisión no me duermo.

“Luego, evidentemente, se puede mejorar el tema de diseño, marketing, buscar contactos en televisión, patrocinadores, entre otras cuestiones”.

En el fútbol por ejemplo, es imposible que un jugador aficionado pueda enfrentar a Messi o Cristiano, o en el tenis competir contra Rafa Nadal. Sin embargo, esta realidad ha ido cambiando en el ajedrez, donde usuarios comunes y corrientes pueden interactuar con jugadores de más de dos mil 700 puntos Elo. ¿Qué representa este logro para el ajedrez moderno?

“Me parece algo brutal que ahora cualquier aficionado en su casa, pueda enfrentarse a (Magnus) Carlsen en una sesión de ajedrez dicharachero.

“Creo que esto no lo valoramos lo suficiente. Yo soy muy aficionado al tenis y mataría por echar un partidillo con Rafa Nadal.

“Pues me imagino que muchos aficionados al ajedrez tiemblan de emoción cuando pueden jugar una partida con los Grandes Maestros Magnus Carlsen, Fabiano Caruana o cualquier jugador de élite”.

Por cierto, como buen español. ¿Por qué equipo de fútbol hincha?

“Soy hincha del Betis. Mi abuela lo era desde que yo era pequeñito y yo quería ser como ella en todo. Así que desde los cinco o seis años sigo al Betis”.

Desde el punto de vista competitivo, ¿cuáles son sus proyectos individuales para el futuro?

“Siempre he soñado con ir a una Olimpiada Mundial como jugador. De momento solo lo he conseguido como comentarista. En España es bastante complicado porque tendría que subir unos 50 puntos de Elo. Actualmente tengo dos mil 535 y se hace muy difícil integrar el equipo.

“Pero soy muy competitivo y lo seguiré intentando en el futuro. Ahora con la pandemia hay pocos torneos, evidentemente, así que estoy deseando que esta pesadilla mundial acabe pronto y podamos competir en torneos presenciales y volver a ver a los amigos”.

En la Copa Dicharachera del pasado año logró medio punto ante el GM Magnus Carlsen, precisamente en un match que rompió todos los récords de audiencia. Aunque el noruego ganó 8,5-0,5 ¿Qué representó haber jugado contra el campeón del mundo y haber conseguido al menos unas tablas?

“La Copa Dicharachera es un invento de la sección en español de Chess 24. La creamos entre Divis y yo y la segunda edición la hicimos internacional con 50.000 dólares en premios, un monto sin precedentes para este tipo de torneos. Resultó ser un bombazo y todos los medios internacionales hablaron sobre la misma.

“Cuando se hizo el sorteo y vi que iba por la parte de Magnus Carlsen, noté un chute de adrenalina tremendo en mi cuerpo. Tenía que ganar dos matches para llegar a enfrentarme a Carlsen.

“Estaba decidido a ir por ello porque me hacía muchísima ilusión jugar contra él.

“El primer match lo gané a un Maestro FIDE (MF) canadiense llamado Lefong y el siguiente me enfrentaba a un fuerte jugador georgiano de dos mil 600, el GM Pantsulaia.

“Preparé muchísimo el match y jugué cientos de partidas blitz para llegar en forma ese día. Logré ganar el match y así ganarme el derecho de jugar contra Carlsen. Salí a disfrutar como un niño y eso hice.

“Quedé maravillado de su fuerza y de la paliza que me dio, pero las tablas que obtuve las disfruté como un niño y se celebraron como la ocasión requería”.

¿Trebejistas cubanos que más admira?

“(José Raúl) Capablanca, Leinier Domínguez, y Lázaro Bruzón. He estudiado su juego (Capablanca) y con Leinier y Bruzón he tenido la ocasión de compartir en varias ocasiones y me llevo muy bien con ellos”.

¿Qué cree de la calidad e historia del ajedrez cubano y cómo ve la salud de este deporte en nuestro país en la actualidad?

“La escuela cubana es conocida en todo el mundo. La capacidad para sacar jugadores titulados en el país es admirable y en Cuba se respira ajedrez.

“Cualquier persona prácticamente sabe quién fue Capablanca o quiénes son Leinier y Bruzón.

“Creo que el ajedrez cubano sigue siendo una gran potencia en América y el mundo, pero evidentemente el equipo olímpico ha perdido fuerza por la salida de algunos fuertes jugadores”.

Hábleme de sus experiencias vinculadas al Memorial Capablanca…

“Corría el año 2011 y yo acababa de terminar la carrera de Ingeniería en Granada, mi ciudad, y quería conocer algo de mundo, jugar algún torneo en un país lejano.

“Recuerdo que estaba un poco perdido y escribí a la Federación Japonesa de Ajedrez y a la Federación Cubana. De la japonesa no he recibido respuesta aún, pero el MI José Luis Vilela y la Federación Cubana me invitaron a participar en mi primer Capablanca en 2011.

“Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, comenzar a jugar en Cuba. “Sin duda mi torneo favorito en todo el mundo, sobre todo por la gente de Cuba. “Jamás he visto un pueblo tan hospitalario y puedo decir que tengo casi más amigos en Cuba que en España(rizas).

“He forjado grandes amistades en el país que luego he recibido con gusto en España tomando yo el rol de anfitrión. Además de hacer grandes amistades, también me he dejado bastantes puntos de Elo en la Isla, y es que en Cuba hay un nivel espectacular.

“Son jugadores muy guerreros y me gusta competir en un torneo donde todo el mundo va a ganar”.

¿Su ídolo en el mundo del ajedrez?

“Diría que el jugador al que más admiro es Magnus Carlsen, no solo por su nivel de juego, si no por su actitud. Es una bestia competitiva. Jamás se conforma con tablas y tiene un dominio casi perfecto de todas las fases del juego.

“Nos ha hecho vibrar en los últimos 10 años cada mundial”.

Quizá esta debió haber sido la primera pregunta, pero a modo de resumen, ¿qué representa el ajedrez en la vida de Pepe Cuenca?

“Para mí el ajedrez, primordialmente, es un deporte. Y es uno durísimo mentalmente, porque, para empezar, tú eres el único responsable del resultado de la partida.

“No hay un árbitro a quien culpar o compañeros de equipo con quienes compartir una derrota. Y yo lo que más he disfrutado siempre es esa adrenalina, esos momentos de tensión de partidas muy importantes donde en cuestión de segundos se decide todo. Mucha gente habla del ajedrez como arte.

“También disfruto de una combinación bella, o de un remate imposible, pero yo siempre me he sentido más deportista en ese sentido. Por muy bonita que haya sido una partida, si la acabo perdiendo, no voy a estar contento, porque mi rival me ha superado.

“Como se dice en todos lados, también es una ciencia, ya que entre otras cosas se pueden aplicar métodos científicos para mejorar y estudiar el juego.

“Sí que disfruto bastante hoy día el trabajo de laboratorio en casa, buscando nuevas ideas sobre todo en aperturas, que siempre fue mi punto más débil como ajedrecista.

“Pero, lo principal es que el ajedrez ha sido un instrumento para conocer el mundo y sus diversas culturas, gentes y países. Esto es lo mejor que me ha dado. Me ha ayudado a quitarme de la cabeza estúpidos prejuicios que pudiera tener de adolescente.

“Conocer personas de tantos lugares diferentes y de un pensamiento tan distinto al mío me ha aportado una riqueza personal de un valor incalculable. Y estaré agradecido por siempre al ajedrez por todo ello”.