Roberto García Pantoja: “Hay que aspirar a ser un jugador completo” (+Fotos)

15 junio, 2020 - 08:12 AM

El Gran Maestro habanero (GM) Roberto García Pantoja (2526 puntos Elo) buscará este lunes sellar su pase a los octavos de final del Campeonato Iberoamericano de Ajedrez, que se celebra de forma online en la plataforma Chess24.com.

En la ronda de los 32 mejores, el capitalino encontrará un difícil escollo en el GM español Alexei Shirov (2647). Será un match complicado, sin embargo, a pesar de la diferencia de Elo, el natural del Cotorro se erige como un rival de consideración.

Además de su participación en este fuerte certamen, el habanero ha tenido mucho protagonismo en los últimos meses. Varios han sido los torneos en los que ha competido y no pocos en los que ha fungido como organizador.

El capitalino dice tener en mente una idea fija: “ayudar a promover e impulsar el juego ciencia en los más bisoños”, siempre sobre la base del empeño, el sacrificio y la constancia.

Para conocer más detalles sobre el GM García Pantoja, la COCO conversó con él vía WhatsApp, y como quien viene dispuesto a jugar “E4” en una primera movida bien clásica, así de rápido respondió a las interrogantes.

¿Cómo llegas al ajedrez?

“La situación de vida en la niñez fue difícil y el ajedrez se convirtió en una opción para poder escapar de la realidad. Me presentaron el juego y me refugié en su magia… Hasta el día de hoy”.

¿Qué significa el juego ciencia en tu vida?

“Más allá de un deporte, ha sido el motor y un maestro constante. El ajedrez y sus principios aplicados a la vida educan, te obliga a buscar siempre la mejor jugada, esto en términos terrenales es más dinámico y práctico, pero es muy bueno tener una base sólida”.

Hay jugadores posicionales, otros que son tácticos, ¿Qué tipo de trebejista consideras ser?

“Me gusta estudiar el ajedrez, me deleita más que jugarlo, creo que si se quiere progresar hay que trabajar buscando ser un jugador completo, sin preferencias, esto puede significar una debilidad”.

¿Te vemos trabajar mucho en aras de desarrollar y promover el juego ciencia en las categorías infantiles? ¿Cómo ves la salud de este deporte entre los más bisoños?

“Veo con tristeza nuestro ajedrez actual. Es delicado aceptar que vive una crisis, pero creo que es el primer paso para poder aunar esfuerzos y rescatar el talento nacional. Los niños son la clave para apuntalar el futuro, por eso intentamos apoyarlos”.

¿Cómo es la atención de las autoridades a los ajedrecistas cubanos, específicamente a los atletas de alto rendimiento?

“Más allá de nuestras limitaciones como país creo que falta crear sistemas efectivos y humanos,

hay que ser creativos y dinámicos, crear oportunidades y ser representativos, porque el deporte revolucionario es de todos, la responsabilidad también”.

¿Tu ídolo?

“Mi ídolo, me preguntas de forma abierta, (risas) así que respondo de igual manera, Muhammad Alí. Veo en él un ser humano con grandes virtudes y defectos, que luchó por sus sueños. Me gusta esa imagen”.

¿La partida que más recuerdas?

“Recuerdo con especial cariño mi derrota ante el GM Lázaro Bruzon en el Continental de Medellín. Él me ayudó mucho en mi desarrollo y enfrentarlo era una oportunidad de agradecerle. Ese día planteé mal la estrategia. Fue una partida larga y luchada, pero se impuso su experiencia”.

¿Con quién te gustaría celebrar una partida?

“Con Viswanathan Anand. Creo que es infravalorado su papel en la historia. No es quizás el más perfecto, pero nuevamente es el hombre con defectos que ha podido estar ahí en la élite contra todo pronóstico y también ser el mejor del mundo”.

Durante unos años se te hizo esquivo el título de GM ¿Cuál consideras que es la fórmula para llegar a alcanzar esta meta?

“La vida hace que algunas metas y objetivos personales se queden en pausa. Trabajé mucho, cuando alcancé el título no lo merecía tanto, pero tampoco lo perseguía ya, eso ayudó bastante. ¿La fórmula?, trabajar duro, participar en torneos en Europa es recomendable”.

Subcampeón nacional en 2019, cuando aún eras Maestro Internacional. ¿Esperabas ese resultado o te tomó por sorpresa?

“Fue sucediendo, muchos me apoyaban y ayudaban. Quedé contento con ver a Carlitos (GM Carlos Daniel Albornoz) imponerse, pues lo merecía”.

¿Con qué sueñas desde el punto de vista deportivo?

“Ayudar a los más jóvenes, crear espacios, seguir disfrutando este juego”.

¿Algo más?

“Es bueno hacer un llamado de conciencias. Me gustaría que lo que los atletas nos ganamos con esfuerzo no se dilate meses, a veces años. Tenemos pocos recursos, pero es penoso no administrarlos bien.

“Gracias por el espacio. Estoy agradecido a la COCO por el apoyo a los eventos con la difusión. Añadir que somos un equipo de trabajo”.

Como todo buen ajedrecista, Roberto García Pantoja dedica gran parte de su tiempo al estudio del juego ciencia, por eso le agradecí infinitamente su colaboración.

No hubo una pregunta al respecto, pero es muy probable que cuando accedió a esta entrevista, el capitalino estuviera preparando sus partidas contra el GM español Alexei Shirov.