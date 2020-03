Hazañas olímpicas: Cierpinski es sinónimo de voluntad

27 marzo, 2020 - 08:43 AM

Alguien extrañado con el título de este texto, puede preguntarse si hablo el idioma alemán. No lo domino, le respondo al hipotético indagador. Entonces me dirá. ¿Por qué se atreve a usar esa afirmación para encabezar el trabajo?

Es sencillo. Siga leyendo y le voy a demostrar que Cierpinski es sinónimo de voluntad.

Valdemar Cierpinski, ciudadano de la entonces República Democrática Alemana (RDA), era fracaso tras fracaso en relación con su gran amor, el atletismo.

Entrenaba bien dirigido, físico y disciplina admirables, y la mediocridad le amarraba las piernas en diversas pruebas de los cinco mil y 10 mil metros planos y los tres mil con obstáculos. Pero no cejaba. Ahí, bajo el sol, la nieve, donde fuere…

Al borde del llanto estaba el muchacho cuando varios de los entrenadores le dejaron caer opiniones de este tipo: “Tal vez no sea tu camino… La vida es mucho más que esta opción”

Detrás de ellas sentía la decisión mayoritaria de dejarlo fuera del centro deportivo. Les respondió: “Se equivocan: yo voy a ser un gran campeón”.

Lo salvó la idea de otro instructor que el joven sintió cual cuerda lanzada en medio de un mar tormentoso. ¿Por qué no lo convertimos en maratonista? Miren, observar lo voluntarioso que es al entrenar y competir me han hecho creer en él”.

El aludido se agarró a la propuesta. El cambio significaba un batallar distinto y más potente.

Al inicio no avanzó lo esperado. En varias contiendas lo hirió la frustración. Los escépticos alimentando el adiós del alumno, mientras el amenazado continuaba abrazado a la creencia en sus propias fuerzas: era su propio abanderado.

La reflexión del profesor empezó a dar resultado… En ello pesó la entrega total del joven a su nueva especialidad, sin soslayar la acción forjadora de sus guías.

Y el señor de los reveses continuados, varios años después de la permuta, obtuvo un puesto en la delegación de su país a los XXI Juegos Olímpicos, albergados por Montreal en 1976.

Ya está en Canadá. A pesar de sus tiempos esperanzadores, los expertos no lo incluyen ente los favoritos, donde si colocan al titular de hace cuatro años, el estadounidense Frank Shorter.

Y a correr. Una cosa es el papel y otra la realidad. Vamos a ver. El de Estados Unidos muestra desde el principio sus magníficas condiciones corporales y psíquicas. Viene dispuesto a imponerse de nuevo.

El belga Karel Lismont es otro que se las trae, no por gusto terminó con el subtítulo en Múnich 1972. Anhela la corona y puede obtenerla.

El dúo de los más celebrados por los entendidos no los está haciendo quedar mal. Encabeza el combate. Pero ¡ahí viene Waldemar…! ¡Y de qué manera! Es tornado, huracán, un demonio azotando las calles. Ya forma parte del trío más cercano a la medalla de oro. Lo dan todo, embellecen la batalla, la sitúan a la altura del clásico coubertiniano.

Frank, el de Bélgica, el de la República Democrática Alemana al frente. ¿Quién triunfará entre estos tres grandes?

Vence el humillado con tantos fracasos, vence aquel que estuvo a punto de ser sacado de su escuela atlética por su pobre rendimiento. Vence cuando pocos en su propia nación le esperaban un arribo a la cima.

Ha entrado primero a la meta Valdemar Cierpinski, con dos horas, nueve minutos y 55 segundos, dejando en plata a Shorter y en bronce a Karel con tiempos de 2.10:46 y 2.11:13, respectivamente.

Espere, no ha terminado la historia. El as no dejó de prepararse. En sus sueños estaba volver a triunfar en Moscú 1980.

Como en cualquier proceso de la existencia, no siempre transcurrió su bregar en línea recta hacia la dicha: durante estos cuatro años: lesiones, fiascos, ilusiones rotas. Él adelante, su voluntad de acero como bandera.

Otra vez en la magna cita. Lo sitúan entre los preferidos con respecto al primer sitio en el estrado de premiación. El mayor temor lo despierta el soviético Sitemkul Dehumanassarov: se conoce de memoria el recorrido, tiene al público de su parte… “No me quita el sueño. Me conozco muy bien a mí mismo…”, le aclara a su entrenador .

Ya contienden. Cierto que el clima es propicio, pero un maratón es un maratón donde quiera que sea. Los ensueños de los rivales vigorizan las piernas.

No se equivocó el profesor de Waldemar: el de la sede se escapa. Hay otro contrario difícil: el nigeriano Gerard Nijboer. Y están las laceraciones, la fatiga de tantos años de lucha.

El africano, el de la Unión Soviética, y el rey de la pasada gran justa se aproximan a la meta.

Son tres ciclones que van a destrozar las aspiraciones de los demás oponentes. No existe quien los frene en sus empeños. Van a repartirse las preseas.

Enviado por Juventud Rebelde a reportar el certamen, estoy en los palcos de la prensa del estadio. Pronto entrará el primer maratonista en pos de la meta, en busca del cetro.

¡Es él…, es Cierpinski, con paso tremendo! Tiempo: 2. 11: .03 horas. Ahora arriba Nijboer (2.11:20) y le sigue Setymkul (2.11:35).

El alemán ha igualado la hazaña del famoso etíope Abebe Bikila, ganador de la prueba en Roma 1960 y Tokio 1964.

Para Waldemar Cierpinski, la medalla dorada. Es la victoria de la voluntad.