Omara Durand: ser madre es una inspiración para la pentacampeona paralímpica

10 mayo, 2020 - 01:33 AM

A pesar de la compleja situación epidemiológica que vive el mundo por la COVID-19 y la suspensión de los que serían para ella sus terceros Juegos Paralímpicos, Omara Durand Elías tiene suficientes motivos para estar feliz, pues podrá besar y abrazar a su pequeña Erika este domingo.

La reina de la velocidad para discapacitados en el orbe llevaba dos años sin poder estar con su hija el Día de las Madres. Y su pequeña es la medalla más importante.

“Estoy aquí en mi casa en Santiago de Cuba, voy a disfrutar a plenitud este domingo. No será con grandes festejos, pero me voy a sentir bien porque estaré al lado de mi niña, ya que llevaba dos años consecutivos que no podía compartir con ella esta fecha tan especial. A pesar del momento difícil que vivimos voy a disfrutar mucho este día”, dijo la ganadora de cinco coronas paralímpicas.

No son muchas las atletas que después de dar a luz pueden tener los resultados de esta santiaguera.

“Por supuesto, que para las deportistas que somos madres el esfuerzo es un poquito mayor. Tener un bebé y seguir llevando la vida activa implica mucho sacrificio”, comentó Durand.

Su niña de siete años resulta la principal motivación para una mujer que lo ha ganado todo en su categoría T13 (débil visual).

“La mayor inspiración que tengo en la vida es mi hija. Después que la tuve ha sido mi guía para entrenar y a pesar de que pasamos mucho tiempo separadas siempre la tengo presente. Todo lo que hago es para que esté orgullosa de su mamá”, agregó.

Omara sueña con repetir en Tokio la actuación que protagonizó en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, donde subió a lo más alto más alto del podio en los 100, 200 y 400 metros planos.

“Ahora mismo estamos todos los atletas en casa, pero no descuidamos los entrenamientos. Somos responsables y disciplinados y sabemos lo que significa las olimpiadas. Hago ejercicios para mantener el tono muscular y en cuanto se acabe la contingencia por la COVID-19 volveré a las pistas”, explicó Omara.

Este símbolo del deporte cubano, una mujer que a pesar de su discapacidad visual no parece tener límites, quiere enviar un mensaje a Cuba y de manera muy especial a las madres.

“Para todo el pueblo y en especial a las madres mi felicitación, les pedimos a todos que se queden en casa, cumplamos con todas las medidas higiénico-sanitarias y que más temprano que tarde nos volveremos a abrazar”, aseguró.

Omara es ejemplo de voluntad, vergüenza, sacrificio y de lealtad a su gente. A su amplio palmarés como atleta, que la ha llevado a imponer 10 récords mundiales, con cinco medallas de oro paralímpicas y siete en Juegos Parapanamericanos, hay que sumarle su grandeza como madre.

A casi 4 años del triplete dorado que consiguió en los paralímpicos de Río, Omara, revela por la difícil situación que atravesó.

“En una ocasión la niña tenía cuatro años, yo entrenaba en la altura para los Juegos de Río de Janeiro 2016 y la niña emocionalmente se deprimió muchísimo, cogió una bronquitis, con infección en los riñones. Aquí en la casa estaba mi familia con ella, mi esposo, mi mamá. En ese momento me preocupé mucho, esa situación me afectó bastante”, relató la atleta.

“Gracias a la dirección del Inder (Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación), regresé a Cuba y pude estar unos días con ella. Inmediatamente mejoró y después me incorporé a la base de entrenamiento. Y después en los Paralímpicos de ese año 2016 conseguí los mejores resultados de mi vida”, concluyó Omara Durand.

Tomado de Radio Rebelde