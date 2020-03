Esta gran basquetbolista habanera llamada Dalia Henry

Soñaba con brillar en el artístico quehacer de la gimnasia. Dalia Henry le tenía cierto temor a la lucha por las canastas, porque lo veía un deporte muy duro.

Pero los hermanos ya se batían sobre el tabloncillo y eso, junto a las palabras convincentes de un técnico, condujeron a la niña Henry (La Habana, 1965), a los 10 años, al gran amor de su vida: el baloncesto.

La actual comisionada nacional de esa disciplina lo recuerda y sonríe, mientras le resta algo de tiempo al trazado de planes, estrategias y tácticas desde su cargo, al que honra con sus saberes y ejemplo, porque ha accedido a una entrevista que le realiza el historiador y periodista Hedelberto López Blanch (La Habana, 1947) para el libro El mago que cayó del cielo, de la Casa Editorial Abril.

La obra hace hincapié en la labor salvadora del doctor Rodrigo Álvarez Cambras en relación con nuestros ases; también ofrece el batallar, el sacrificio de estos destacados pacientes.

Dalia fue perseguida durante sus dos décadas de dedicación a la selección nacional por diversas lesiones.

Casi al principio de su carrera había padecido de fascitis plantar, el inicio de un espolón, muy común en basquetbolistas, voleibolistas y saltadores.

Con el tratamiento de esa etapa, infiltraciones y el uso de soportes, la dolencia resultó superada. Hoy, con la litotricia (triturar para después extraer) es más fácil de eliminar.

Antes de hablar más sobre el asunto expresa: “Adonde llegué se lo debo al Profe…”, como llama cariñosamente al ortopédico, todo un creador, para mostrar el agradecimiento a la acción rescatadora más de una vez sobre ella.

La muchacha durante 15 de esos 20 años fue la capitana del seleccionado. El propio Álvarez Cambras la califica así: “Era el alma del equipo .y una de nuestras mejores baloncestistas de todos los tiempos. La seguían ciegamente ya que en todos los conjuntos deportivos siempre hay un líder”.

En la hoja de servicios de la Henry refulgen una medalla de bronce mundial, el cuarto puesto olímpico de Barcelona 1992, el oro panamericano de Winnipeg 1999, cuatro coronas centroamericanas.

Y ella de guía en la mayoría de los casos. Incluso, en ocasiones, si una laceración no le permitía contender, en el banco, brindando una fuerza extra a sus compañeras.

Lo confiesa “su profe”: “En Winnipeg, ya ella tenía problemas en la cervical, le poníamos minerva, la inyectábamos y la dejamos jugar. Allí se ganó la medalla de oro. Cuando regresa a Cuba, la operamos”.

Actuó en la justa de la ciudad canadiense a pesar de los dolores. No olvida que antes la llevaron al Hospital Frank País.

“El profe me vio y determinó que tenía una pequeña hernia, me puso tratamiento y una minerva cerca de un mes y pude rebasarlo en ese momento”.

Entrenó, pudo participar en la fiesta atlética del continente. “Jugué todos los partidos, pero por cosas de la vida, antes de la fase final por la medallas de bronce, en unas prácticas me di un golpe en la cabeza al chocar con una jugadora de nuestro equipo que me limitó totalmente. Comencé a tener muchos dolores de cabeza, mareos, perdí un poco de sensibilidad en la mano derecha…”.

El doctor en su ayuda la infiltra 12 veces con anestesia para aliviarle los padecimientos. Reposo. Minerva. Tal vez pueda recuperarse y enfrentar a las canadienses en la final.

Ella relata y aún la entristece. “Cuando estábamos en el camerino se me acerca y me dice que cerrara los ojos para hacerme algunas manipulaciones y saber si podía jugar… Inmediatamente me dijo: sé que tiene un corazón muy grande para jugar pero no lo puedes hacer. Eso fue muy grande para mí, comencé a llorar, porque quería aportar mi granito de arena en Winnipeg ya que hacía años que no discutíamos la medalla de oro. No salí al tabloncillo pero estuve todo el tiempo en el banco apoyando a mis compañeras”.

Tenía dos hernias en la cervical. Intervención quirúrgica en el Frank País. Lenta recuperación. Más de nueve meses en el centro hospitalario. Seguir el reposo. Aunque Álvarez Cambas le aseguró: “Irás a los Juegos de Sídney”.

Y así fue. Pese a que… “allí no jugué como titular, aporté poco, pero los entrenadores decían que mi presencia era muy importante”. Después de la cita australiana, decidió decir adiós al deporte activo.

Dalia señala: “No me escogieron por mí físico pues tenía una talla normal; me caractericé por mis habilidades individuales. Era muy delgada. Padecía de hipoglicemia (insuficiente glucosa en la sangre con el consiguiente malestar) y muchos doctores me preguntaban que cómo era posible que yo, con un físico tan débil, podía estar en un equipo nacional”.

Ella respondió a aquellos asombrados especialmente con los hechos: “Me cuidaba mucho, me preparaba, hacia siempre ejercicios que me ayudaban., y seguí al pie de la letra lo que estaba planificado en los entrenamientos”.

Es alta sin llegar a la estatura necesaria para el básquet; era delgada, mas no flaca. ¡Cuánta fortaleza en ese cuerpo y, aun por encima, en el espíritu! Como atleta logró convertir los reveses en triunfos, su voluntad derrotó los valladares, Ahora, puede volver a conseguirlo como máxima dirigente de su gran amor.