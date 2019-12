Jasiel Rivero: “Siempre pienso en grande” (+Fotos)

Jasiel Rivero Fernández llegó al baloncesto por casualidad, esa misma eventualidad que en los primeros años del siglo XXI hizo que tomara por primera vez un balón naranja en sus manos. Tal vez, deberíamos llamarlo destino y no atribuirlo al azar.

Fue Reynaldo Calvo, entrenador de básquet del municipio capitalino de Boyeros quien vio en Jasiel el potencial, pero seguro no imaginó nunca verle jugar en la mejor liga del Viejo Continente.

Reynaldo conoció a Fidel Rivero (padre) y le preguntó si tenía hijos, luego de deslumbrarse por el “tamañazo” (estatura) de aquel hombre. Si alguno de sus retoños llevaba tal estatura en el ADN el triunfo en el baloncesto estaba casi asegurado, y así fue.

Jasiel debutó con Capitalinos en la temporada 2014-2015 y al año siguiente volaba rumbo a Uruguay para iniciar una nueva etapa en su vida como profesional.

El club Tabaré decidió brindarle una oportunidad: “Fue un sueño, nunca pensé en llegar a ser profesional, en tener un salario y cobrar por jugar al baloncesto. Estaba súper contento, salía a todos los partidos con la mente positiva y con los deseos de darlo todo en la cancha”.

Lamentablemente, una lesión en el dedo lo apartó del tabloncillo. La incertidumbre se abalanzó sobre Rivero: “En algún momento pensé que jamás me recuperaría, pero prometí no rendirme y al final me fortalecí como jugador y persona”.

Argentina sería la próxima parada del capitalino, la última antes de llegar a España. Allí se desempeñó dos temporadas con el Estudiantes de Concordia y una con el Boca Juniors. Con el club xeneize “rompió” la liga, disputó 47 partidos, promediando 30.8 minutos por encuentro, 5.2 rebotes, 1.4 asistencias y 18.1 cartones.

Sobre su estancia en el país rioplatense rememora: “A Argentina llegué con la misma mentalidad, siempre tratando de lograr metas grandes y con los deseos y ganas de trabajar en las deficiencias que tenía mi juego. Quería convertirme en alguien, dar mi mejor versión y colarme entre los principales en los aspectos más positivos de la liga, dígase anotación, rebotes, asistencias. Las cosas me salieron bien, siempre salí a la cancha enfocado, buscando desplegar un buen juego, y siempre trabajando duro pues mientras más trabajas más mejoras”

Esa última temporada en suelo sudamericano “le compró” boleto hacia España y el San Pablo Burgos de la Liga Endesa sería su casa para la nueva temporada.

El caribeño se convirtió en apenas el tercer cubano en disputar la Liga Española, el segundo bajo el amparo de la Federación Cubana de Baloncesto, luego del debut del santiaguero Javier Justiz.

“Se me da la posibilidad de venir a España y conocer una de las mejores ligas del mundo, súper contento y entusiasmado estoy, estaba ´loco´ por tener unos minutos en cancha y mostrarme en este básquet, se me dio la oportunidad y siempre que se me ha dado la he aprovechado al máximo. Esta competición es durísima y diferente a lo vivido en Argentina, los rivales son más intensos y de mayor calidad”.

Hasta el momento, el cubano ha disputado seis partidos en competición europea, por otra parte, solo ha visto acción en un juego del torneo doméstico. El ala-pívot de 2.06 metros es el segundo jugador más valorado del club de Miraflores en la Champions League con 12.6 puntos de media, además, comanda a su team en rebotes con 5.9 por encuentro y es tercero en rayitas con 10.4.

De momento, la entidad burgalense es cauta con Jasiel, mantiene a Tokoto y Clark por delante en las convocatorias para los partidos de la ACB.

Rivero asegura que poder jugar en el extranjero ha sido una bendición y le ha permitido crecer como jugador: “He aprendido mucho de estas experiencias en el exterior. Aquí se hace un scouting más fuerte sobre los jugadores, el rival te conoce y trata de anularte trabajando sobre tus puntos débiles, también he aprendido a jugar a un baloncesto de mayor contacto, siempre hay que tener algún as debajo de la manga para tratar de sorprender al rival, el talento es muy importante aquí para salirte de los moldes y lograr tus objetivos”.

El capitalino está cerca de la cima en el deporte de los aros, solo la National Basketball Association (NBA) quedaría como asunto pendiente para el cubano, al indagar sobre futuros objetivos expresa: “Mis metas siempre son las más grandes, llegar a dar lo mejor de mí en cada partido y en todos los equipos a los que vaya. Ahora mismo el principal objetivo es hacerme con un puesto en el quinteto titular y ser líder en algún aspecto de la liga, es bien difícil, pero estoy trabajando fuerte para lograrlo y mejorar cada día. Siempre pienso en grande, porque así me obligo a perfeccionar mi juego”.

La selección cubana es una obsesión para él, quisiera participar en unos Juegos Olímpicos, piensa que las contrataciones de los jugadores cubanos en ligas extranjeras acercarán ese obejetivo: “Ahora con la posibilidad de que los cubanos vayan a jugar a ligas extranjeras y a convertirse en profesionales el nivel de nuestra selección debe aumentar mucho, como se ha visto en los recientes torneos que hemos participado como el centroamericano. Este contexto nos da la posibilidad de llevar el conocimiento y las formas del baloncesto profesional hacia nuestra Isla y así seguir mejorando, es una situación muy favorable”.

Igualmente, destaca que la selección aún tiene mucho por mejorar: “Uno de los problemas que noto cuando regreso a Cuba es la falta de comunicación que a veces existe dentro del plantel. No nos entendemos en determinadas jugadas, pero son cosas que se van adquiriendo con la práctica y a través del tiempo, es difícil, pero seguiremos mejorando. Llevamos esa mentalidad de mejorar al equipo e implementar las ideas y conocimientos que adquirimos aquí. También practicamos mucho los tiros de larga distancia, aspecto que debemos incorporar aún más al juego”.

Sobre la relación con Javier Justiz con quien forma el eje principal del equipo antillano alega: “Nosotros tenemos las mejores relaciones del mundo a pesar de que uno salió primero y otro después, somos como hermanos. Es muy bueno que las piezas fundamentales de los equipos se lleven muy bien y nosotros somos así. La relación es excelente y esperemos que siga siempre así bajo cualquier contexto”.