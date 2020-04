Del boxeo profesional y sus desmanes (I Parte)

Hay voces contrarias a las críticas sobre el boxeo profesional y hasta estiman exagerado los textos que censuran este comercio a puñetazos.

En la primera línea, los negociantes, los mafiosos presentes desde hace muchísimo tiempo. Les siguen los fanáticos. Esa enajenación, en cualquier ámbito de la vida ciega. Antes de opinar, prefiero citar a tres ases del ring de diversas etapas.

Que inicie estos testimonios Gene Tunney, quien fuera campeón mundial de peso máximo, poco amado por la afición al haber vencido a su ídolo, Jack Dempsey, en dos ocasiones cuando éste mostraba decadencia.

En la segunda, pesó un conteo lento por culpa del perdedor, al no separarse rápido del enviado a la lona.

Lean: “Ni siquiera fue en un encuentro oficial, pues ocurrió en un entrenamiento. Recibí un puñetazo en la cabeza y sentí como si me hubieran taladrado el cráneo y por el agujero me echaran un chorro de agua caliente en los sesos. Durante los tres días siguientes no podía acordarme de los nombres de los amigos más íntimos. La posibilidad de que pudiera declarárseme el síndrome de los púgiles me obsesionó durante varias semanas. Comencé a pensar en retirarme”, relató el pugilista.

Ponga atención a este juicio en Nueva York ocurrido hace más de 30 años. Se acusa a Jonny Saxton, extitular del orbe de los welter, de robar cinco pesos.

El Juez dijo: “¿Cómo es posible que usted haya caído en esto si ganó un cuarto de millón de dólares?” Luego ripostó el acusado: “¿Quién le dijo eso, a mí no me tocó casi nada y, de contra, debo al gobierno más de 16 mil dólares por impuestos sobre la renta. Busque mi plata en los bolsillos de mi mánager y de los promotores”.

Intenta suicidarse. Lo internan en un hospital de New Jersey. Confiesa al psiquiatra: “Ya no me necesitan, estoy acabado; no sé otra cosa que tirar golpes y no tengo un centavo. Estoy en el hospital, eso es lo que he sacado del cuadrilátero”. Era entonces un viejo de apenas 28 años. La muerte se llevaría a un cadáver viviente.

Hacia otro escenario. La silla contra el espejo de la salita. El ruido. Los cristales. Siguen los destrozos. Los vecinos, la policía, los paramédicos, la camisa de fuerza, la inyección salvadora.

La noticia sobre aquella maravilla que fue entre las cuerdas no escogía un sendero sabroso. Ingresado en un hospital de dementes Mando Ramos, excampeón mundial de los ligeros. Al retirarse, este anciano de 27 abriles acumulaba 37 triunfos, 23 por nocaut (KO) y un empate en 49 encuentros.

En el centro de salud confiesa: “Yo no quería ser boxeador, por mi madre que no. Mi padre me obligó, y la situación, sí, la situación. Todos creían que yo era muy valiente. Mentira. Antes de las peleas hasta sentí el deseo de romperme los puños para no tener que pelear. Llegué a campeón de los ligeros, sí, pero el miedo no se me quitaba: le metí a la droga, me emborrachaba para vencerlo pero siempre estaba ahí. Cuando perdí el título y fui para abajo, fue peor…”.

Jamás se recuperó del todo. Los nervios, la diabetes entre sus males, provocados por el exceso de bebidas alcohólicas y las drogas. Murió el 7 de julio de 2008 en Los Ángeles.

La prensa para referirse a él no abandonó la exageración, la superficialidad, la falsedad: “El chicano Mando Ramos había nacido para ser campeón, con 19 años era un genio, un peleador explosión, con una esgrima perfecta. Era una maquinaria para pelear, pero las juergas lo derribaron antes de tiempo”.

Continuará…