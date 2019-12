SNB: viernes 3 de enero comienza el play off semifinal por el Latino

Viernes 3 de enero: IND vs. CMG. Estadio Latinoamericano. 13:00. Sábado 4 de enero: MTZ vs. LTU. Estadio Victoria de Girón. 10:00. Sábado 4 de enero: IND vs. CMG. Estadio Latinoamericano. 13:00. Domingo 5 de enero: MTZ vs. LTU. Estadio Victoria de Girón. 13:00. Lunes 6 de enero: CMG vs. IND. Estadio Cándido González. 13:00. Martes 7 de enero: CMG vs. IND. Estadio Cándido González. 10:00. Martes 7 de enero: LTU vs. MTZ. Estadio Julio Antonio Mella. 13:00. Miércoles 8 de enero: LTU vs. MTZ. Estadio Julio Antonio Mella. 10:00. Miércoles 8 de enero: CMG vs. IND. Estadio Cándido González. 13:00. Jueves 9 de enero: LTU vs. MTZ. Estadio Julio Antonio Mella. 13:00.