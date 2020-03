Guillermo Carmona: “Si ganamos, se llenará el Latino”

Destacó en los terrenos, sobre todo en edad juvenil, pero siente que no le queda el calificativo de gran pelotero. Ese lo deja, y asigna, a compañeros que fueron capaces de rendir a sus pies el Latinoamericano y cautivar para siempre el corazón de la gente.

Sin embargo, más que un acto de justicia se antoja la mejor opción para una provincia que hace diez años no toca la cúspide de la pelota nacional. Así lo considera su antecesor, el galáctico Rey Vicente Anglada.

Dirigir Industriales no es cosa de juego…

No lo veo así, pero si esa imagen prevalece tenemos que buscar la forma de hacer mejor las cosas y borrarla.

No hablamos de una franela cualquiera…

No llegas de “afuera”… ¿Cuánto aportaron las dos temporadas al mando de Anglada?

Importantes, lo mejor que pudo pasarme. No es lo mismo ver que escuchar el cuento. Conozco las deficiencias y en qué somos vulnerables. Haber acompañado a Rey será de gran ayuda ahora.

Rey y Benito siguen colaborando con el grupo. Y el 36, en particular, se mantiene aquí como el primero. Viene a ser el otro mánager. De hecho, no es el único porque no quiere.