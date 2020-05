Martín Dihigo, la estrella beisbolera que brilló en  todas las posiciones

Sería pretensioso intentar resumir en pocas líneas la extensa y exitosa carrera deportiva de Martín Dihigo.

Resulta en extremo difícil reseñar sus innumerables récords y hazañas.

Dihigo es considerado internacionalmente como uno de los peloteros más completos de todos los tiempos.

Este cubano es el único miembro del Salón de la Fama en cuatro naciones (Cuba, México, Venezuela y Cooperstown en Estados Unidos), con lo cual se puede tener una idea más precisa de las dimensiones que alcanzó este extraordinario atleta.

Nacido el 25 de mayo de 1906, en el poblado de Cidra, en Matanzas, en más de 20 temporadas Martín Magdaleno Dihigo Llanos se destacó por sus sorprendentes dotes como lanzador y bateador.

Lo disntinguieron la inteligencia, decisión, vista, tacto, poder, velocidad, así como buenos desplazamientos y excelente brazo, además de su habilidad para batear a las dos manos.

Asimismo, destacó por su arte para lanzar y la destreza alcanzada en la defensa de todas las posiciones, destrezas que lo hacen merecedor del calificativo de leyenda.

En más de una ocasión lideró los departamentos de pitcheo y bateo de manera simultánea, e incluso llegó a ganar la muy codiciada triple corona de bateo.

Sin duda, Dihigo fue un jugador excepcional y dificilmente repetible en la historia del beisbol mundial.

De no haber sido por el racismo, este as del béisbol hubiera también triunfado en las Grandes Ligas estadounidenses, donde no dejaban jugar a los peloteros negros.

La discriminación imperante en aquella época le privó el sueño de jugar al más alto nivel, sin embargo pudo mostrar su talento en partidos de exhibición frente a varios de los mejores exponentes de aquel circuito.

Hombre de fino humor, elegante y carismático Martin Dihigo será siempre recordado, porque su nombre y su historia quedaron grabados en el firmamento beisbolero.

Hombre de todos los tiempos, “El Maestro”, “El Inmortal”, tiene reservado un lugar de honor en los anales del béisbol mundial.