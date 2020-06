Pedro Chávez: ¡felicidades a un campeón! (+Fotos)

7 junio, 2020 - 07:02 AM

Este 7 de junio cumple 84 años Pedro Chávez González, uno de los que personifican la etapa inicial de la pelota después del triunfo del pueblo, en 1959, y es símbolo de Industriales.

Ofrezco a los lectores el quehacer como bateador de este capitalino: ocho series nacionales, .287 de promedio, 399 hits, 215 carreras anotadas, 192 impulsadas, 53 tubeyes, 19 triples, 22 jonrones, 556 de total de bases, 400 de slugging, 20 bases robadas, 13 veces cogido robando, golpeado por 20 lanzamientos, 228 bases por bolas, 48 intencionales, 63 ponches, en 40 ocasiones conectó para doble play, cuatro sacrificios de toque, 20 sacrificios de fly y a la defensa average de .990.

Chávez fue campeón de bateo III Serie Nacional de Béisbol (1964) vistiendo el uniforme de Occidentales: .333 por 43 inatrapables en 129, líder en remolques: 27 y en triples con siete.

En la sexta temporada (1967), con Industriales, repitió la dicha con .314: en 245 veces, 78 incogibles, marca con la cual encabezó los hits.

Este destacado pelotero fue monarca panamericano en 1963 y subtitular en 1967, así como campeón en los X Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1966, en San Juan, Puerto Rico, en la histórica Delegación de la Dignidad.

Además, formó parte del equipo ganador del Campeonato Mundial de Costa Rica en abril de 1961.Todos quisieron retornar a la patria invadida y cambiar bates y guantes por las armas contra los mercenarios en Girón. La orientación recibida: su pelea es allá, triunfen. No fallaron y el artillero Chávez sobresalió en el ataque.

Vencedor como manager al frente del conjunto nacional, no olvida sus azules victoriosos en las Series Nacionales de 1973 y 1986.

Sin embargo, estas estadísticas y galardones son fríos: ¿cómo reflejar el sentir, la entrega, el coraje, la inteligencia de este atleta y directivo, no pocas veces lesionado en lo físico y en el espíritu? Esas esencias no las pueden mostrar, explicar o interpretar los numeritos.

Un ser humano, sea científico o médico, abogado o periodista, dirigente o atleta, debe estar por encima de sus estadísticas, y hay que ir mucho más allá de ellas para juzgarlo, incluso no podemos separar a la persona de su etapa, de las condiciones que lo rodearon: sería como separarle los pies del piso y lanzarlo al espacio cual globo.

Por ejemplo, ¿por qué este jardinero e inicialista legendario no ha sido tomado en cuenta para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Cubano? Podrían figurar también Alarcón, Urbano, Trigoura, Ñico Jiménez, Huelga, Marquetti, Curro Pérez…son tantos, y no me quedo en nuestros torneos nacionales después del adiós al profesionalismo.

De otras épocas, no podemos soslayar a quienes lo merecen: es un solo béisbol, con deslices, desgarraduras, injusticias, pero es uno solo en medio también de enormes alegrías.

Chávez y muchísimos más llegaron algo tarde a las lides que se abrían para todos aquí. En verdad el primer campeonato realmente nacional se efectuó en 1960, convocado el 18 de enero de ese año por la Dirección General de Deportes: participaron 240 equipos y 5 mil 085 contendientes, con final de alegría para los “Mulos” de Nicaro al obtener el trofeo Sierra Maestra el 18 de octubre. Antes, el amateurismo beisbolero era herido por el racismo y una especie de desgracia geográfica.

Para los de abajo, en general, quedaba abrazar el ámbito pagado, o como semipro tener la dicha de recibir un privilegiado cheque en algunos de los clubes fileteros calificados de aficionados. Magníficos peloteros se vieron obligados a actuar en Ligas como la de Pedro Betancourt, casi siempre potentes, siendo excluidos, en su mayoría, de justas nacionales e internacionales más reconocidas.

¿Qué estadísticas no presentaría Pedro y? No obstante, ahí están sus éxitos, durante un difícil aunque promisorio inicio.

A Pedro Chávez dedique un poema hace bastante tiempo. /Chávez, / no lo admiro solo/ por su ofensiva de trescientos, / por aquel par de películas de cuatro esquinas/contra los del Norte, /por batirse duro con un fly/ que quería rajar las nubes, / con un mal tiro que mordió la tierra/ Lo admiro porque es usted/ el valor hecho pelotero/el amor al béisbol/.

Pedro Chávez es un símbolo de Industriales y del béisbol cubano. La vida le regala el agasajo de su pueblo, porque siempre pone en su lugar a los de auténtica valía.