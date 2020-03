Rudy Reyes: “Aprendí mucho con directores como Anglada”

9 marzo, 2020 - 08:52 AM

Con dos trofeos provinciales ganados de forma consecutiva con su equipo Arroyo Naranjo, Rudy Reyes sorprendió a muchos como director debutante en esas lides cuando todavía no se había quitado el polvo de su traje de jugador.

Un récord impresionante de 38 victorias y solo tres derrotas lo avalaron como un candidato de fuerza para llevar las riendas de Industriales en la campaña que se avecina; sin embargo, el veterano y uno de los íconos del conjunto durante años, reconoció a Tribuna de la Habana que aún es pronto para esas responsabilidades.

“Es bueno seguir cogiendo un poco más de experiencia para poder dirigir a Industriales en un futuro cuando me toque o cuando me designe la provincia; es necesario seguir aprendiendo del béisbol, equivocarme lo menos posible cuando, un día, me llegue la ocasión. Sé que nadie es perfecto y todos se equivocan en algún momento, pero esta afición de nosotros es muy exigente”.

El éxito en su nueva empresa se lo debe a la disciplina que ha sabido imponer a sus jugadores y a la constancia en el trabajo. “Donde hay disciplina y trabajo hay resultados”, aseguró.

“La experiencia que tengo de más de 20 años en series nacionales, y 12 de ellos en el equipo Cuba, me ha servido de mucho. Siempre me mantuve con mucha disciplina, voluntad, esfuerzo, sacrificio, entrega y respeto a la camiseta, y eso se lo trato de transmitir a los peloteros bajo mi mando”, añadió.

“Nunca pensé en ser un director de béisbol, cuando jugaba era una especie de líder dentro del equipo, la gente me seguía al igual que a Tabares y a Malleta y aprendimos mucho unos de otros y ayudábamos a los muchachos más jóvenes. Aprendí mucho con directores como Anglada que nos daba la oportunidad de dirigir el equipo en el campo y nos mostraba esa confianza, por eso ahora, al tener esa misión todo me resulta más fácil”, confiesa.

Rudy hizo hincapié en que lo principal que debe tener un director de equipos -a cualquier nivel- es hacerse respetar y que el extremismo es un rasgo negativo que no debe tener jamás quien piense estar al mando de un grupo de jugadores.

“Para el éxito debe haber una relación estrecha entre atleta y jugador, pero siempre manteniendo los rangos y encontrando el punto medio en todas las cosas, hay una línea que nunca se puede cruzar al respecto y debe haber mucha comunicación”, señaló.

Con relación a Guillermo Carmona, director designado para esta temporada, “El Yuyo” como muchos lo llaman, comentó:

“Me llevo muy bien con él desde antes de estar en el equipo. Anglada habló con Malleta y conmigo y pidió nuestra opinión sobre Carmona para director de Industriales y estuvimos de acuerdo. Es como un padre para mí y tenemos buena comunicación. Nos llevamos muy bien, hablamos de todo y nos fumamos hasta un tabaquito juntos de vez en cuando”

Antes de despedirnos, el mensaje a la fanaticada azul no podía faltar: “Quiero que confíen en el equipo. Hay muchos jóvenes aguerridos que lo entregarán todo. Les pido que nos quieran siempre y que vengan al estadio a apoyarnos”.

Tomado de Tribuna de La Habana