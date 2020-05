﻿La Habana enfatiza en seguimiento a la epidemia

Una mirada global a la ciudad, con hincapié en temas específicos relacionados con el enfrentamiento a la Covid-19, afectaciones en el abasto de agua en zonas de Guanabacoa y Regla, quejas sobre la comercialización de productos y el seguimiento de hechos delictivos, ocupó la atención del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La Habana, en su reunión diaria de seguimiento a la epidemia.

El doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, director de Salud Pública en la capital cubana, informó que en el día se procesaron 839 PCR, de ellos se confirmaron 17 casos positivos, lo que representa el 2,02 por ciento de positividad. Se acumulan 989 positivos, entre 35 mil 494 procesados, para un 2,7 por ciento de confirmación.

Al cierre del día 79, la urbe presenta una tasa de incidencia de 46,32 por 100 mil habitantes, con ocho municipios por encima de la media provincial: Cotorro, Centro Habana, Cerro, Plaza de la Revolución, Regla, Habana del Este, San Miguel del Padrón y Habana Vieja. El primero de los territorios presenta la mayor tasa de incidencia, con 30,7 por 100 mil habitantes.

Los 17 casos confirmados corresponden al Cerro (8), Centro Habana, Diez de Octubre, Mariano y Arroyo Naranjo, con dos cada uno, y La Lisa con uno.

De los casos confirmados, 11 son asintomáticos y seis sintomáticos, de ellos el 50 por ciento ingresados con menos de 72 horas y tres con más de 72 horas, de las áreas de salud Turcios Lima, González Coro y Héroes de Girón.

De los nuevos pacientes diagnosticados, 14 tienen fuente de infección demostrada, un caso con conducta deambulante del municipio Arroyo Naranjo, uno de Diez de Octubre y otro de La Lisa, con probable relación con un sospechoso de los Laboratorios Aica.

Corresponden al sexo femenino 10 y al masculino siete, de ellos uno menor de 15 años, 12 al grupo de 15-59 años y cuatro mayores de 60 años. Además, 11 tienen vínculo laboral y sin vínculo, seis.

La doctora Yadira Olivera, subdirectora de Salud Pública y directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, detalló los casos vinculados con la tienda La Época, los Laboratorios Aica y la Empresa de Transporte del Ministerio de Comercio Interior (confirmados, contactos aislados, estudiados con PCR y en Atención Primaria de Salud).

Al respecto, el presidente del CDP, Luis Antonio Torres Iríbar, destacó que los casos grandes de contagio que han ocurrido en el país han sido resultado de violaciones de las normas de bioseguridad.

En el caso de La Época, las violaciones cometidas -personas que acudieron al trabajo con sintomatología respiratoria, catarro, dolor de cabeza y fiebre, por ejemplo- condujeron a numerosos contagios en otras instituciones, por lo que se han tomado sanciones en el policlínico correspondiente y se orientó hacer los análisis pertinentes en La Época, perteneciente a la cadena Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD).

Según informó Martínez Blanco, se mantienen tres eventos, dos de ellos en comunidades y uno, institucional. En el día se reportan dos casos relacionados con los eventos en la comunidad de Centro Habana. En la provincia se acumulan 181 profesionales afectados de instituciones de salud. Los hospitales que definen el mayor riesgo epidemiológico son el Salvador Allende y el Luis Díaz Soto. Continúan siendo los más afectados el personal de Enfermería (90) y médicos (52).

Las estadísticas muestran que en el día se pesquisó el 36,2 por ciento de la población y el 99,6 por ciento de los grupos vulnerables, detectándose 126 presuntos con Infecciones Respiratorias Agudas (Ira) y de ellos 22 fueron clasificados como sospechosos y se actuó según el protocolo.

En el caso de la pesquisa activa, se le realizó al 100,8 por ciento de la población vulnerable, con 780 mil 53 personas, y el 36,5 por ciento, en relación con el total general, de ellos 427 mil 280 son mayores de 60 años y 41 mil 505 son ancianos solos, que representa el 93,2 por ciento. Fueron identificados 96 presuntos a Ira, de los cuales 51 fueron sospechosos.

Según destacó el presidente del CDP, es importante que se entienda que en la capital cubana salen casos porque se está buscando constantemente, dada su complejidad.

En la ciudad, dijo, a diferencia de otros territorios, los trabajadores se mueven para laborar de un municipio a otro, por eso la necesidad de tener un cuidado extremo en grandes centros, industrias, hospitales y otros, por la repercusión que pueden tener para la provincia, no solo en tiempos de la epidemia, sino para la etapa posterior, cuando podría repercutir para el país.

En el encuentro se informó, que la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria tiene una cobertura de harina de trigo para 6,3 días, mientras la Empresa Mayorista de Alimentos distribuyó mil 86 toneladas de la canasta básica correspondiente a junio.

En el caso del abastecimiento de los productos del agro, entraron a la ciudad 332 toneladas de las 380 previstas, con incumplimientos por parte de Artemisa y Mayabaque, que quedaron al 91 por ciento y al 77 por ciento, respectivamente. A este tema, se orientó, debe dársele máxima prioridad y seguimiento diario.

Los incumplimientos no son atribuidos a falta de productos en los campos, sino a las lluvias de los últimos días.

Esto no ha terminado, tenemos que seguir trabajando en la percepción de peligro de la población desde todos los ámbitos, enfatizó Torres Iríbar en sus palabras finales.

Donde han surgido focos, ha fallado la pesquisa y la autopesquisa de quienes, con síntomas, no acudieron al médico con la celeridad requerida. A su vez, reiteró que en no pocos países se ha producido una recurva, que provoca enfermos, graves, críticos y los fallecidos “y eso no lo podemos permitir nosotros. Esta es una provincia donde se ha trabajado mucho para que alguien sin percepción del peligro nos complique el escenario”.

El presidente del CDP se refirió también a la importancia del abastecimiento de los mercados con productos del agro, así como a la necesidad de que las cadenas de tiendas sigan llegando a los barrios.

En otra parte de su intervención, encomió la labor de los transportistas, de ómnibus, taxis, gacelas y otros, en su apoyo a que la ciudad no pierda su vitalidad, sin dejar de trabajar en la recuperación de vehículos y reparación de instalaciones, para cuando la urbe deba regresar a la normalidad.

Por: Raquel Sierra Liriano

Tomado de: Tribuna de La Habana