Ahorrar energía eléctrica es sinónimo de un servicio estable

7 mayo, 2020 - 06:34 AM

Los cubanos, al igual que el resto del planeta, enfrentamos en las últimas semanas el complejo panorama que exige la batalla contra la Covid-19.

No es privativo de nuestro pueblo la ansiedad por no poder salir a la calle, compartir con los amigos, festejar; millones de personas sufren también de esta claustrofobia por la vida.

No obstante, y tratando de no abusar del chovinismo, me atrevo a afirmar que esta situación al cubano le duele más. Nos duele, porque somos una raza que para bien o mal lleva al extremo esa filosofía de que el ser humano es un ser social por naturaleza.

Y es que los nacidos en esta tierra necesitamos, como al oxígeno, el abrazo, el beso y el apretón de manos a los seres queridos. La visita al vecino, aunque sea para “sacarle” un buchito de café. El dominó en cada esquina. Los tragos con los amigos. La pelota a estadio lleno. Hasta el ómnibus abarrotado de punta a cabo en la mañana o la tarde, lo extrañamos ahora mismo.

Sin embargo, la realidad hoy demanda que, ante esta peligrosa enfermedad, debemos quedarnos en casa y aislar al virus hasta que este “muera de aburrimiento”.

En Cuba se han tomado las medidas para tratar de asegurar que las secuelas del enfrentamiento al nuevo coronavirus sean lo más leves posible, y a pesar de que existe un elevado porcentaje de la población que aún no tiene la necesaria percepción de riesgo, la mayoría ha asumido la importancia de estas y permanecen en sus hogares.

Pero en la actualidad tenemos una batalla paralela a esta pandemia, que también se gana a conciencia, y no es otra que el ahorro de electricidad.

Según declaraciones al periódico Granma de Jorge Armando Cepero Hernández, director general de la Unión Eléctrica de Cuba (Une), solamente en la primera quincena de abril “el consumo de energía se encontraba en valores superiores a igual periodo del año pasado, un uno por ciento por encima y 6,3 Gigawatts/hora, cifras similares a los promedios de los meses de julio y agosto”.

Cepero Hernández señaló que si los más de cuatro millones de consumidores residenciales que existen en la mayor de las Antillas no toman conciencia de la necesidad del ahorro, habrá un incremento del consumo de combustible diésel para la generación eléctrica, que además de ser costoso, se complejiza su adquisición por las medidas del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba; sumando a esto la compleja situación internacional que ha provocado el virus Sars-Cov-2.

Una de las consecuencias directas de este panorama son las afectaciones al servicio eléctrico, o dicho de forma más sencilla, los apagones, que se producen cuando no se puede cubrir el crecimiento de la demanda y que tanta incomodidad y malestar generan en la población, sobre todo, cuando estos cortes llegan en horario nocturno en estos meses de calor.

Sin embargo, la solución a este engorroso problema está en nuestras manos. El director de la Une destaca que “si cada consumidor del territorio nacional apaga una lámpara de 20 Watts, permite disminuir la demanda en 80 Megawatts, lo que representa alrededor de 26 toneladas de combustible diésel, el más caro que se utiliza en la generación eléctrica del país”.

Otras acciones que podemos llevar a cabo en nuestros hogares para el ahorro de energía son: aprovechar la luz natural, que en el periodo de verano es abundante; desplazar las actividades del hogar fuera de los horarios pico, que son de 11:00 a 13:00 y de las 18:00 a las 22:00 (hora local); evitar abrir el refrigerador frecuentemente, y juntar la mayor cantidad de ropa para lavar y planchar, entre otras.

Al igual que en la lucha contra el coronavirus, para el incremento en el consumo energético también existe una solución que está en nuestras manos: quedarnos en casa y ahorrar, de esta forma ayudamos al país, que es lo mismo que ayudarnos todos.