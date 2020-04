Centro Habana frente al nuevo coronavirus

17 abril, 2020 - 10:29 AM

Centro Habana es un municipio cuyas características le hacen vulnerable al nuevo coronavirus, por la cantidad de personas que transitan, no solo los oriundos de la localidad, sino también quienes llegan de demarcaciones colindantes como La Habana Vieja, Cerro y Plaza de Revolución.

Para la doctora Eleonor Martínez, epidemióloga del territorio, la pesquisa activa que a diario realiza el personal de la salud, junto a los estudiantes de Medicina y miembros de la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución es de encomiable valor.

Esta labor ha permitido detectar a tiempo la posible presencia de la Covid-19, así como buscar los contactos de los casos ya confirmados con la enfermedad.

Martínez también resalta la participación de la población, quien acude a la Atención Primaria de Salud y a los policlínicos ante la presencia de alguna sintomatología.

No obstante a estas fortalezas, es visible la no percepción de riesgo de muchas personas al interior de la localidad, ya que permanecen sin nasobuco, algunas conversan en las esquinas, lo que hace pensar que la salida de sus hogares no se debe a una situación de primera necesidad.

Si bien las conocidas como arterias principales, Reina, Galiano y Belascoaín tienen una presencia de agentes del orden interior que imponen disciplina, en las secundarias abundan los individuos sin el referido medio de protección y el trasiego es constante.

En las colas que se mantienen, no se respeta la distancia entre personas, lo que refuerza la preocupación de la doctora Martínez de la no percepción de riesgo de una enfermedad que mata y que hoy padecen más de 20 centrohabaneros.