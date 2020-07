Ciencia y alto rendimiento: “matrimonio” para potenciar resultados

3 julio, 2020 - 09:38 AM

La primera Conferencia Online de Ciencias Aplicadas al Alto Rendimiento (Cocar 2020) comienza este viernes en la plataforma digital oficial del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), con participantes cubanos, de Angola, México, Perú y Venezuela.

La iniciativa, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, tiene como fin el intercambio sobre interesantes temas de actualidad, como la resistencia y fuerza rápida, las artes competitivas, los juegos deportivos, las disciplinas de combate y la selección de talentos, entre otros.

Así se indica en la convocatoria promovida por el Inder desde hace semanas, cuya Dirección de Ciencia, Tecnología, Innovación y Medio Ambiente ha asumido la concreción del certamen, con el apoyo de los equipos de informática y alto rendimiento.

El programa del evento incluye 10 conferencias magistrales, 90 presentaciones en video y 113 trabajos en total.

Con el tema Culturismo versus deporte de alto rendimiento, el Doctor en Ciencias Iván Román Suárez abrirá Cocar 2020, certamen en que cada ponente dispondrá de 15 minutos de exposición a través de una “cápsula” audiovisual.

La otra conferencia magistral inaugural estará a cargo del Doctor en Ciencias Ídolo Gilberto Herrera, relacionada con el sistema de preparación integrado IGHD-H13.

Otras presentaciones a resaltar serán las del Máster en Ciencias (Ms.C) Oscar Arturo Nuevo Reyes, titulada Reserva deportiva, debilidades y amenazas; la del Doctor en Ciencias (Dr.C) Antonio Becali, quien abordará un Modelo de ATR transfigurado en el sistema cubano de entrenamiento deportivo AHTRT; y la de la Dra. C. Beatriz Sánchez Córdova y la Ms. C. Anabel Lastres Madrigal sobre Deportes de combate hacia un modelo científico de selección de talentos.

Nuestro deporte nacional se verá representado mediante los trabajos Transferencia de fuerza muscular a las acciones técnicas en jugadores de béisbol, del Dr. C. José Ignacio Ruiz; y Acciones para lograr la recuperación de los lanzadores abridores durante el juego, del Dr. C. Luciano Mesa.

El sábado serán escuchadas seis ponencias magistrales, como parte de una intensa agenda que dejará provecho en cuanto a publicaciones, otras reflexiones y estudios.

Las apariciones principales serán de la Dra. C. Mélix Ilisástigui Avilés, referida a La preparación a largo plazo en los deportes de coordinación y arte competitivo de especialización temprana; la del Dr. C. René Romero Esquivel, centrada en La resistencia, condición importante en el deporte; y la del Dr. C. José Rodolfo Falero González, dedicada al Entrenamiento deportivo como proceso complejo.

En horas de la tarde se escuchará al Dr. C. Héctor Noa Cuadro con La selección de talentos deportivos; al especialista Héctor Ruiz Mendoza con Experiencias y consideraciones en la altura; y a Luis Gustavo González Carballido con La relación entrenador-sicólogo desde la perspectiva del éxito.

Las comparecencias de los expertos podrán seguirse a través del sitio www.inder.gob.cu/cocar2020, en el cual permanecerán para ser apreciadas por los usuarios bajo demanda. Las sesiones iniciarán cada día a las 9:00 (hora local).

Tomado de Radio Habana Cuba