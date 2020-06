Club Astaná convoca a ciclistas cubanas para el reinicio de la temporada

24 junio, 2020 - 07:51 AM

Las cubanas Arlenis Sierra y Yeima Torres ya han sido convocadas por el club Astana Women´s Team, cuya preparación reiniciará el 24 de julio con vista a las nuevas carreras anunciadas por la Unión Ciclista internacional (UCI), siempre y cuando la pandemia de la COVID-19 lo permita.

El club kazajo, con sede en Italia, debutará el primero de agosto en Siena, Toscana, durante la prestigiosa Strade Bianchi, competencia de un día perteneciente al World Tour y puntuable para el ranking universal de ruta que definirá las plazas olímpicas.

Liderado por Arlenis, el Astana tiene como propósito prepararse de cara al Campeonato Mundial de Ruta de China, reprogramado hasta el momento para noviembre, según informó a Jit Luis Elpidio Sabourín, metodólogo de la comisión nacional.

La Strade Bianche, segunda lid del World Tour 2020, fue suspendida a principios de marzo a causa del nuevo coronavirus, lo que obligó a los participantes a retornar a sus países.

En aquella ocasión se esperaba a más de una veintena de equipos profesionales de la UCI y a escuadras continentales, teniendo en cuenta su nivel, los puntos que otorgaba y la cercanía a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El primer evento de la UCI este año fue la Cadel Evans Great Ocean, en Australia, donde Arlenis no pudo repetir el triunfo de 2019, pero resultó segunda, se mantuvo entre las mejores ruteras del planeta y con claras opciones de clasificar para la cita olímpica.

Las otras actuaciones de La Sierra este año fueron el decimosexto lugar en la Santos Down Tour Under; el décimo en la Race Torquay y el tercero en la Lexus of Blackburn Herald Sun Tour.

En esta última triunfó categóricamente durante la primera etapa y cruzó quinta en la siguiente, en lo que representó el cierre de los compromisos en Australia.

En cuanto a Yeima, con experiencia internacional con la selección cubana de lujo, cabe recordar que en 2019 corrió con el Astana en calidad de invitada.

Su huella incluyó la Vuelta a Guatemala, el Giro dell’Emilia y el Grand Prix Beghelli, en Italia, así como la carrera de Guangxi en China.

Debutó oficialmente con el club en febrero último, durante la Semana Valenciana en que solo corrió dos de las cuatro etapas programadas, pues no cumplió el límite de tiempo en el recorrido del segundo día.

Sierra concluyó decimocuarta en esa competencia, pero consiguió podios en tres de las cuatro etapas.

