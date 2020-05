Cómo prevenir la diabetes tipo 2 

Israel, un vecino cercano y preocupado de 53 años de edad, me llamó por teléfono en fecha reciente para preguntarme cómo en estos tiempos de Covid-19 podía evitar una diabetes tipo 2, pues su padres son diabéticos.



Por lo que le respondí: “Mira, te indiqué análisis a inicios de este año y tus resultados fueron normales, incluso el de la hemoglobina glucosilada, capaz de advertir hasta la presencia de una simple intolerancia a la glucosa”.

Acto seguido lo alerté: “Es verdad que en esta etapa de aislamiento social cambian muchas cosas, incluso lo que se come, más en tu caso, debido al trabajo que realizas, pues requiere de mucho esfuerzo físico y ahora te mantienes sedentario”.

De ahí que él me dijo que, a pesar de ello, “en mi casa estoy haciendo algunos arreglos y limpio cada dos o tres días una especie de jardín en el patio trasero de la vivienda”.

Aunque entendió mi respuesta, lo noté algo contrariado y le expliqué: “No es lo mismo que lo que hacías en tu vida normal, no obstante, voy a explicarte algunas cosas sobre la prevención de la diabetes tipo 2.

“En primer lugar, esta dolencia puede causar serios problemas de salud, como enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y complicaciones en los ojos y los pies.

“La ventaja que tienes es que te es posible demorar o incluso prevenir la aparición de esta diabetes. Mientras más tiempo tuvieras el padecimiento, mayor será tu probabilidad de sufrir uno de los problemas antes mencionados.

“Por eso, demorar la aparición de una diabetes por algunos años es ventajoso para tu salud. Y si es indefinidamente, mejor para ti.

“Tú puedes colaborar, incluso previniendo o por lo menos demorando la aparición de la diabetes tipo 2, si pierdes una cantidad moderada de peso, siguiendo el plan de alimentación que te indiqué cuando fuiste a conocer el resultado de tus análisis y haciendo actividad física una o dos veces al día dentro de tu casa, guiándote por videos diseñados para eso.

“Puedes hacer mucho para reducir la probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedad y un sitio ideal para conseguir alimentos apropiados es visitando los agromercados cercanos a tu residencia”.

Además, le expresé que puede “consumir menos cantidad de comida, para disminuir las calorías que cada día ingiere y esto te ayudará a bajar de peso.

“De igual forma, debes escoger alimentos con menos o ninguna grasa, pues es otra manera de reducir las calorías en el organismo y beber agua en lugar de refrescos o cervezas que tanto te gustan.

Igualmente, es necesario “hacer cambios en tu estilo de vida que te funcionen para siempre”.

“Mi estimado doctor -me dijo con una voz más animada- hice muy bien en llamarlo, ya que con esta conversación me he me ha echo un llamado de alerta y voy a comenzar a seguir sus consejos, un tanto abandonados por la rutina de la vida diaria.

“Ahora si ya no tengo excusa alguna, pues solo en mis manos está eliminar esta preocupación por evitar una diabetes. Gracias y disculpe tanta molestias”.

Y le manifesté: “Nada de molestias Israel, pues es mi trabajo y mi vocación servir a la humanidad, así que puedes volver a llamarme cada vez que me necesites”.