Crónica de lunes: Madrecita del alma, querida

“Madrecita del alma, querida/en mi pecho yo llevo una flor/no me importa el color que ella tenga/porque, al fin, tú eres, madre, una flor”.

Esta canción, convertida en ícono mundial del día dedicado a las madres, nació en Cuba, de la pluma del compositor Orlando Farrés, autor de otros temas antológicos como Acércate más, Toda una vida, Tres palabras, No me vayas a engañar, Quizás, quizás y muchos más.

Se conoce que fue su madre, Caridad Vázquez, cuando tenía 80 años de edad, quien lo incentivó a componer la canción que tituló Madrecita. “Anda, no quiero morirme sin escucharla”, le dijo, y el devoto hijo cumplió el deseo de su progenitora.

Para quienes tienen la gran suerte de que esté viva la mujer que les dio el ser, el Día de las Madres es de fiesta y de conmemoración para aquellos que ya no gozan de ese privilegio.

Reuniones familiares, regalos, besos y abrazos, flores, comidas, y tal vez alguna bebida, marcan la celebración del segundo domingo de mayo en algunos hogares cubanos, mientras que en otros se suceden las visitas al cementerio y los ramos.

Este año, la presencia de la Covid-19 dio un giro a los festejos, pero no impidió que rindiéramos homenaje a nuestras madres, y en general a las mujeres, pues aún las que no han tenido hijos son mamás en potencia.

Mantener el distanciamiento social estricto en algunos consejos populares de la capital cubana y el país, disminuir la movilidad y de ese modo evitar aglomeraciones en los diversos espacios urbanos, hizo que la celebración tuviera un matiz diferente.

De igual modo, se limitó la entrada a cementerios, la venta de flores con acceso mayoritario de público y se convocó a quedarse en casa, con la firme convicción de cuidar nuestra salud y la de nuestras madres.

Según se tiene conocimiento, el Día de las Madres surgió en Estados Unidos, gracias a la iniciativa de la joven Ana María Jarvis, de Filadelfia, luego de la prematura muerte de su madre en 1905.

Ella dirigió cartas a maestros, religiosos, políticos, abogados y otras personalidades, para que la apoyaran en su proyecto de celebrar el Día de la Madre en coincidencia con el aniversario del hecho.

La idea prendió en el corazón de muchas personas y en 1910 ya se celebraba en la mayoría de los Estados de la unión. A partir del éxito de su gestión, la joven Jarvis logró que el Congreso presentara un proyecto de ley a favor de la conmemoración, la cual fue aprobara en 1914 y refrendada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson.

En Cuba, la idea de seguir esta iniciativa se discutió por primera vez el 19 de abril de 1920, durante una reunión ordinaria de la sociedad Centro de Instrucción y Recreo, del habanero poblado de Santiago de las Vegas, por invitación del señor Francisco Montoto.

La propuesta fue acogida con entusiasmo y el 9 de mayo, en la propia institución, se celebró un acto en homenaje a las madres cubanas. La noticia apareció al día siguiente en las páginas del periódico El Mundo, en una reseña firmada por el periodista y concejal Víctor Muñoz. Al año siguiente se aprobó oficialmente la celebración.

Una bella tradición, marcó durante años la celebración del Día de las Madres en nuestra Isla, cada persona llevaba en el pecho una flor: roja si tenía a su madre viva y blanca si era fallecida.

Como dice la canción de Farrés, no importa el color de la flor que llevemos en nuestro pecho, incluso si la llevamos o no, lo importante es darle a nuestras madres todo el amor y la consideración que se merecen, no solo un día al año, sino cada segundo de nuestras vidas, pues ellas, como expresara José Martí, “son amor, no razón; son sensibilidad exquisita y dolor inconsolable” y “no cree el hombre de veras en la muerte hasta que su madre no se le va de entre los brazos”.