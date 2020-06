Cuba: onceno día consecutivo sin fallecidos por la Covid-19 (+ Video)

10 junio, 2020 - 11:54 AM

Este miércoles se cumplen 11 días consecutivos sin reportar fallecidos en Cuba por la Covid-19, de acuerdo a la información ofrecida a la prensa por el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del citado organismo, dijo que este resultado es de satisfacción para los cubanos, pues habla del esfuerzo realizado por todos en esta batalla.

“Son alentadores estos resultados, pero no para bajar la guardia, las estadísticas globales del desarrollo de la enfermedad lo demuestran”, puntualizó.

Asimismo, destacó la preocupación con el tema de los asintomáticos por el papel que juegan en la propagación de la dolencia, no solo en Cuba.

Informó que de los dos mil 211 pacientes diagnosticados en el país con la Covid-19, se mantienen ingresados hasta este momento 240, de ellos 239 presentan una evolución clínica estable, al tiempo que continúa una persona en estado grave.

El galeno añadió que al cierre de este martes se diagnosticaron seis nuevos casos positivos al virus Sars-Cov-2 como resultado de las dos mil 344 muestras evaluadas, todos son cubanos, de ellos tres contactos de casos ya confirmados, en dos no se precisa la fuente de contagio y uno con fuente de infección en el extranjero.

Explicó que La Habana, aunque con menos casos que en otras jornadas, sigue marcando la estadística de ocurrencia de la enfermedad con cinco de los seis casos positivos confirmados en el día de ayer, tres del municipio Arroyo Naranjo y dos de la localidad de Boyeros.

De igual forma, añadió que en las edades pediátricas el país acumula 244 niños diagnosticados con la Covid-19, incluyendo un caso detectado la víspera, “todos tienen una evolución satisfactoria y sin complicaciones y 218 han sido dados de alta, o sea el 89,3 por ciento de los infantes confirmados en Cuba, después de transcurrir su período hospitalario ya se encuentran de alta en este momento”.

En otro momento de su intervención, el doctor Durán García dijo que en el país 454 personas se encuentran en vigilancia en la Atención Primaria de Salud.

Al responder las interrogantes de los medios de prensa nacionales y extranjeros, así como las inquietudes expuestas por los usuarios de las redes sociales y otras vías, el director nacional de Epidemiología del Minsap compartió algunas ideas.

Dijo que no se ha demostrado que las mascotas transmitan la Covid-19, no obstante, ante la duda cualquier cuidado es poco. En tal sentido, comentó que algunas personas le ponen nasobucos para sacarlas a la calle y adoptan otras medidas preventivas no menos útiles.

Es por ello que aseguró que hasta el momento no existe evidencia científica alguna en esta temática de tranmisión de las mascotas a las personas.

También enfatizó en el papel que desempeñan las personas asintomáticas en la propagación del virus, a la vez que aclaró que estas no cambian el riesgo de la enfermedad, lo transmiten de persona a persona, de ahí la importancia de mantenerse alertas y acudir al médico tempranamente.

Antes de finalizar, el doctor Francisco Durán García explicó que el Minsap mantendrá la restricción de visitas a centros hospitalarios y otras instituciones del sector en la etapa post Covid-19, como parte de lo que llamó medidas de desescalamiento.

Dijo que tanto el Ministerio de Salud Pública como los organismos del Estado estudian los procederes para la etapa de recuperación, los cuales se informarán a la población en el momento oportuno.

Más detalles en el siguiente video:

Información relacionada:

Parte de cierre del día 9 de junio, a las 24:00 (hora local)