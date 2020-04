Desde Francia, balonmanista habanera Eyatne Rizo: “Quédate en casa por ti y por mí” (+Video)

15 abril, 2020 - 08:34 AM

La balonmanista cubana Eyatne Rizo se encuentra en Francia y cumple con estricta disciplina las medidas de aislamiento social para evitar el contagio con la COVID-19.

Integrante del equipo antillano medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la habanera se encuentra recuperándose de una operación en la rodilla derecha, tras sufrir una lesión en el pasado Campeonato Mundial de Kumamoto, Japón.

“La recuperación va súper bien gracias a Dios, pero bueno con esta situación es muy complicado y tuve que dejar de ir a mis citas con el quinesiólogo, pero eso no me detiene. Siempre hay una solución, como por ejemplo el trabajo desde casa”, comentó la estelar atleta, una de las lideresas del equipo cubano.

“A finales de este mes debía comenzar a correr, pero con la cuarentena lo más probable es que no pueda, pues debo de tener a mi fisioterapeuta al lado en esos momentos”, agregó Rizo, quien milita en el club galo Fleury Loiret.

No obstante, Eyatne no se detiene y busca alternativas. “Continúo mi trabajo en casa, con una bicicleta que me ayuda mucho y varios equipos de trabajo”.

“Sigo trabajando todos los días y con mucha fe en que pronto buscarán una solución para este virus”, subrayó la medallista de plata en la justa multideportiva continental de Toronto 2015 y bronce en la lid regional de Barranquilla 2018.

La capitalina también envió un mensaje de aliento e instó a la responsabilidad individual y colectiva para frenar el impacto del nuevo coronavirus: