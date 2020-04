La Covid-19 y los ojos del diabético Renán

Renán es un paciente de mi consulta de 54 años de edad y con una diabetes de cuatro años de evolución.

Es una persona muy preparada y, además, conoce sobre los pormenores de su enfermedad y utiliza esos mismos conocimientos para mantener magníficos estilos de vida, de ahí que se encuentra en buen estado de salud y con una diabetes más que compensada.

La llamada

En fecha reciente, y desde su cuarentena, me llamó a la casa y con su voz pausada, aunque en estos momentos se notaba algo tensa, me dijo que necesitaba que le aclarara una duda en relación a su padecimiento, sus ojos y el nuevo coronavirus (Covid-19).

A continuación expuso que él, puntualmente y como todo diabético debe hacer, se realiza un examen ocular con fondo de ojo incluido una vez al año.

Hasta ahora todo ha estado normal, pero conoce que algunos individuos con este tipo de padecimiento pueden sufrir complicaciones de su enfermedad relacionadas con la vista y quería saber si eso lo pudiera volver más susceptible a la Covid-19.

Por mi parte, le manifesté que se mantuviera tranquilo y le aconsejaba, como a cualquier otro ciudadano, que cumpliera estrictamente todas las medidas preventivas en relación a esta virosis.

Igualmente, le expliqué que si bien es cierto, tal como se ha informado, que los diabéticos pudieran ser más susceptibles a esta dolencia, para mí no quedaba claro, en base a las informaciones recibidas, si esa susceptibilidad era para todos los pacientes por igual o si se trataba de quienes, a pesar de su enfermedad, violaban algunos de los buenos estilos de vida indicados para cualquier persona, diabéticos incluidos, y su diabetes no se encontraba perfectamente controlada durante las 24 horas del día o sufría de alguna complicación producto de su enfermedad y casi siempre por no cuidarse bien.

El ejemplo de Renán frente a la Covid-19

Como Renán es un ejemplo de lo que debe ser un diabético bien controlado, a mi criterio no debía sentir más temor que el de un ciudadano cualquiera.

De igual forma, le reiteré que se mantuviese al tanto de la información que brindan los medios de comunicación en Cuba y que cumpla a cabalidad con las medidas de prevención orientadas por el Gobierno en la isla.

Un informe para alertar

No obstante, le dije que había leído en la revista médica digital JAMA Ophthalmol una publicación titulada “Characteristics of Ocular Findings of Patients With Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) in Hubei Province, China”, pues Renán domina el inglés perfectamente, donde con el fin de alertar a los oftalmólogos del mundo se publicaba una investigación realizada por médicos de la nación asiática sobre pacientes ingresados por la Covid-19.

“Estos resultados preliminares se comparten en un esfuerzo por informar a los oftalmólogos y a otros en todo el orbe sobre los síntomas oculares con el coronavirus”, precisa el artículo.

En un estudio limitado a solo 38 enfermos, se pudo comprobar que el 31 por ciento de los casos “tuvieron manifestaciones oculares consistentes con conjuntivitis, incluyendo hiperemia conjuntival, quemosis, epífora o secreciones aumentadas, la mayoría entre pacientes con manifestaciones sistémicas más graves o hallazgos anormales en los análisis de sangre”.

Telefónicamente le dije, para que lo entienda mejor Renán, la quemosis es un edema inflamatorio de la conjuntiva de los ojos y que forma como un rodete saliente alrededor de la córnea, y la epifora es un derrame de lágrimas por exceso de secreción u obstáculo en su desagüe.

Y añadía que “algunos informes han evaluado la presencia de SARS-CoV-2 en el fluido lagrimal y aunque hay una baja prevalencia de este en las lágrimas, es posible transmitirlo a través de los ojos”.

De acuerdo con los médicos chinos, esta información se debía a que “la comprensión de las manifestaciones oculares de pacientes con Covid-19 por parte de oftalmólogos y otros puede facilitar el diagnóstico y la prevención de la transmisión de la enfermedad”.

La respuesta del paciente

Durante el transcurso de mi disertación telefónica, sentí como de manera frecuente él asentía y cuando al final le pregunté si me había hecho entender, Renán muy enfáticamente me dijo:

“Doctor usted me ha tranquilizado completamente con sus explicaciones tan bien argumentadas y mi ausencia de estrés es uno de los requisitos para que las defensas de mi organismo se mantengan en óptimas condiciones, constituyendo una de la acciones a tener en cuenta frente a la Covid-19.