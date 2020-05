La diabetes gestacional y la Covid-19

En fecha reciente, Yeny, vecina de 34 años de edad, tocó a mi puerta y después del saludo a través del nasobuco pasó a preguntarme dde manera directa: “Dígame doctor, si tuve diabetes gestacional cuando estaba embarazada hace tres años, ¿puede existir la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2?



“Además, y por la misma razón, necesito saber si ahora soy más susceptible a la Covid-19”.

Una explicación a Yeny

Después de invitarla a entrar y de acomodarla en uno de los butacones de la sala le expliqué: “Me imagino que te hayan hablado durante el embarazo que la diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se presenta solamente en esa etapa y casi siempre desaparece después del nacimiento del bebé, por eso se llama de esa manera”.

Yeny asentía y continué diciéndole: “En algunos casos, cuando se mantiene la dolencia después del parto ya pasaría a ser clasificada como diabetes tipo 2”.

Mi vecina toma la palabra para decirme que recientemente se realizó una prueba de tolerancia a la glucosa por indicación médica y los resultados fueron normales.

Pero le aclaré: “Aunque la diabetes gestacional haya desaparecido, tu todavía tienes una mayor probabilidad de desarrollar la diabetes tipo 2 en los próximos cinco a 10 años y tu bebé también puede volverse obeso y padecer la misma enfermedad, en caso de no cuidarse con estilos de vida saludables”.

Y le añadí el consejo de rigor, “tomar decisiones saludables durante el curso de tu vida te ayudará a ti y a tu familia y puede evitar que tu hijo se vuelva obeso o diabético”.

Su vida actual

Mirándome a los ojos con cara de quien pide ayuda, ella me confesó cómo era su vida actual: “Doctor, usted sabe que trabajo en la oficina de un Banco Metropolitano y aunque laboro unas cuanta horas, mi quehacer es en lo esencial sedentario.

“Cuando regreso a casa, después de atender a mi niño y cuando se ha quedo dormido, me dedico a pasar las horas restantes frente al televisor, además de que me gustan mucho los alimentos fritos y los dulces”.

Y ya con la preocupación en su cara me dijo sin interrupción: “Eso que me explicó sobre un retorno a la diabetes, si me lo dijeron en su momento no me acordaba, pero de solo pensarlo siento miedo y quiero aprender a evitar esa desagradable visita a mi organismo”.

Un buen futuro para Yeny

Por mi parte, tuve que tranquilizarla y le dije: “Solo voy a hacerte de modo resumido un recordatorio de lo que tú sabes y parece que lo has relegado a un segundo plano.

“En primer lugar, debes modificar radicalmente tus costumbre culinarias y dedicarte a comer, no lo que te gusta, si no lo que te conviene.

“Por otra parte, hacer actividades físicas casi todos los días en compañía de tu esposo y en el propio hogar, debido a la cuarentena, es una buena forma de disminuir tus probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 y criar un hijo saludable que repetirá lo que ve hacer en la casa.

“Por supuesto, es recomendable que bajes de peso hasta alcanzar el ideal.

“La prueba que te hiciste la debes repetir cada tres años, para ver si con estas medidas cumplidas al pie de la letra no has desarrollado diabetes tipo 2, tal como yo espero que sea”.

Y ya casi al final le dije: “Yeny, para un próximo embarazo amamanta a tu bebé tal como hiciste con el primero, pues la lactancia materna le da el aporte correcto de nutrientes y te ayuda a quemar calorías.

“Con respecto a la Covid-19 y la probable mayor susceptibilidad de los diabéticos, en ese sentido no debes preocuparte más allá de cumplir con las medidas orientadas para todos, ya que según me dijiste tu último análisis dio un resultado normal”.