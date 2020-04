La diabética Regla y el nasobuco

25 abril, 2020 - 06:03 AM

Regla es una simpática muchacha de 16 años de edad y hace seis meses le diagnostiqué una diabetes mellitus tipo 2, atribuible a su excesivo peso corporal, además de su factor hereditario.

Como chica avispada siguió al pie de la letra el plan alimentario y los ejercicios que le indiqué desde el momento de su diagnóstico, por lo que alcanzó su peso ideal en el tiempo previsto y ya sus glicemias se mantienen en valores normales.

Hace unos días me preguntó si su diabetes ya se había curado y le aclaré que nada de curación como tal, solo que su plan de estilo de vida saludable consiguió esconderla hasta valores normales, pero que si vuelve a aumentar de peso reaparecerá y que ante la Covid-19 debe extremar al máximo las precauciones para un por si acaso.

Reglita y su nasobuco

En fecha reciente me llamó para preguntarme sobre la forma correcta de usar el nasobuco, pues algunas personas no ve que lo utilizan como lo hace la inmensa mayoría.

“Es como si solo llevarlo cogido del cuello ya fuese como un amuleto para espantar a la Covid-19”, me dijo.

Yo de inmediato le expliqué lo siguiente: “Estamos observando por primera vez en Cuba nasobucos de distintos estilos y materiales sobre el rostro de prácticamente todas las personas a nuestro alrededor”.

“Algunas de ellas -le añadí- no quieren o no saben usar sus mascarillas de forma correcta y eso es un seria irresponsabilidad no solo para quienes así la utilizan, sino para el resto de las personas con quienes se relacionan, incluso los de su propia familia”.

Además, le manifesté que quienes lo están utilizando correctamente pueden sentir el aire que respiran un poco viciado, pero eso no es motivo para su peligroso mal uso.

Recordando irresponsabilidades

Recordando algunos casos con los que me he tropezado por nuestras calles de La Habana, dignos de ser fotografiados con un celular y después exhibidos por la televisión, fui enfático al decirle:

“Uno de los peores errores cometidos por las personas es, con aire de funesto desenfado, jugar con los nasobucos y con su vida y halarlos hasta colocarlos debajo de la nariz, quitárselos por completo de la cara o ponerlos debajo de su barba para un supuesto descanso, pues quien está fuera de su domicilio, definitivamente no debe quitárselo, ni volvérselo a poner, pues si se tomó el tiempo para usarlo, se lo debe dejar puesto”.

Consejos para recordar

De igual forma, le dije que podía grabar nuestra conversación para repasarla en otro momento o pasársela a sus amistades sobre lo que se debe o no hacer cuando ella usa un nasobuco.

Comencé con lo que no debe hacerse y después le comenté lo que sí puede hacer:

– No uses el nasobuco debajo de la nariz, ni dejes expuesta tu barbilla.

– Tampoco lo uses flojo, sin dejar espacios a los lados y, mucho menos, de tal forma que solo te cubra la punta de la nariz.

– Es muy importante no halarlo y dejarlo debajo de tu mentón para supuestamente descansar de él mientras permanece en tu cuello.

– Debes usarlo de manera que te cubra hacia arriba, hasta cerca del puente de la nariz, y hacia abajo, por debajo de la barbilla, tratando de apretarlo para que quede bien pegado a tu rostro, sin dejar espacios libres.

Es necesario que sigas estas recomendaciones por seguridad como son siempre lavarte las manos antes y después de usar un nasobuco y usa siempre los amarres o lazos para colocarlo y retirarlo y nunca te lo quites tocándolo por su frente.

Y tú que vives en un apartamento de un segundo piso, es preferible que te pongas y quites el nasobuco dentro de tu hogar, pues los elevadores y las escaleras pueden ser áreas de mucha contaminación.

Igualmente, debes lavarlo, plancharlo y secarlo a diario y mantenerlo guardado en un lugar muy limpio y seco.

Mi estimada paciente -le añado- los nasobucos solo ofrecen cierta protección y funcionan mejor cuando se combinan con medidas como lavarse las manos y respetar el distanciamiento social, pues una sola no excluye a las demás, los efectos de cada una se van sumando.

Y nunca Reglita te confíes de tener una falsa sensación de seguridad, porque frente a esta virosis la seguridad plena no existe y aun no se ha dicho la última palabra por el mundo científico.

Ella no me interrumpió ni una sola vez y al final solo me dijo: “Muchas gracias doctor por sus valiosos consejos, pues los cumpliré al pie de la letra”.