La Habana, enfrentar la pandemia y fortalecer la economía

17 julio, 2020 - 11:59 AM

Con reflexiones acerca de las acciones de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia y el aporte de cada cubana y cubano en función de fortalecer la economía, comenzó la reunión diaria del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La Habana.

El presidente del CDP, Luis Antonio Torres Iríbar, se refirió a las líneas de acciones incluidas en la estrategia adoptada por el país, entre ellas, la autosustentabilidad alimentaria y el reordenamiento del comercio interior.

Además, están el fortalecimiento y autonomía de la empresa estatal socialista, la transformación del entorno monetario para la inversión extranjera, incremento de la participación de la industria nacional en la producción de bienes y servicios, incremento y diversificación de las exportaciones, ampliación y perfeccionamiento del sector no estatal, eliminación del gravamen al dólar e implementación de la unificación monetaria y cambiaría.

Torres Iríbar habló sobre las situaciones que se reiteran y generan quejas entre la población, entre ellas, la permanencia de las colas, revendedores y acaparadores, el incumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento en el transporte urbano, insuficiente venta de alimentos en las playas, desabastecimiento de productos agropecuarios en establecimientos estatales, mal uso del nasobuco, reventa de productos industriales, así como la preocupación por baja cobertura de medicamentos en las farmacias.

A partir de una situación crítica en el estado físico del parque Emilia de Córdoba, en el municipio Diez de Octubre, el gobernador de la capital cubana, Reinaldo García Zapata, llamó a las autoridades de ese territorio y del resto de la provincia a elevar la exigencia.

De igual forma, precisó que es importante revisar el estado de bancos, luminarias y áreas verdes y revertir la situación con la incorporación de la comunidad, toda vez que muchas de esos espacios fueron reparados a propósito del aniversario 500 de la ciudad.

En su intervención en el encuentro, el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino, explicó las acciones que se emprenden en las producciones cárnicas y lácteas, por ejemplo, para continuar incrementando la producción, porque aun cuando se cumplen los planes, las cifras obtenidas hasta ahora son inferiores a lo obtenido en 2019.

Para ello, indicó, se aplican nuevas formulaciones en los cárnicos, se promueve el uso del suero lácteo, se mantienen las producciones de Prodal, el reforzamiento de las 46 mini industrias existentes en los diferentes sectores, así como soluciones con la disponibilidad de agua para producciones acuícolas.

Sobrino se refirió a la disponibilidad de suministros para el verano, donde -aun lejos de satisfacer la demanda-, se esperan niveles superiores de productos como helado, quesos, cárnicos conformados mediante nuevas formulaciones y conservas de frutas y tomate, mientras otros como las confituras disminuirán por la baja disponibilidad de recursos.

Al respecto, el también vicepresidente del CDP llamó a estimular la vinculación entre la gran industria y la pequeña, asegurar recursos como suero lácteo y leche de soya para las miniplantas de helado y, sobre todo, garantizar que los productos lleguen a la población.

“Hay que controlar esos recursos para que no vayan a parar adonde no es, este esfuerzo es para que llegue al pueblo más alimentos, aprovechando las potencialidades de La Habana, que no satisfacen la necesidad, pero sí tienen un impacto”, enfatizó Torres Iríbar, quien agradeció el apoyo del Ministerio de la Industria Alimentaria.

Situación epidemiológica en la capital cubana

El doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, director provincial de Salud Pública, informó que en el día de ayer se procesaron dos mil 171 PCR, de ellos se confirmaron cuatro casos positivos, lo que representa el 0,1 por ciento de positividad. Se acumulan mil 378 positivos, en un total de 117 mil 642 PCR procesados, para 1,2 por ciento de confirmación.

Los casos confirmados, dijo, corresponden a los municipios de La Lisa, Boyeros, Diez de Octubre y Arroyo Naranjo, uno en cada uno. Al momento del diagnóstico, tres de los pacientes eran asintomáticos y uno sintomático, ingresado antes de las 72 horas. Todos tienen fuente de infección demostrada, al ser contactos de casos confirmados en los focos que está trabajando el sistema de salud.

Según se informó, tres casos corresponden al sexo femenino y uno al masculino. Del total, tres corresponden al grupo de 15 a 59 años y uno al de 60 años y más. Se reporta que de ellos tres tienen vínculo laboral y uno es jubilado.

En el caso de los indicadores establecidos para la Covid-19, se incumple la tasa de incidencia, al incrementarse en 3,9 por 100 mil habitantes, con incrementos en el Cerro, Centro Habana, Diez de Octubre, Habana Vieja y Habana del Este.

Para pasar a la fase dos, la provincia debe tener una disminución en los últimos 15 días, que hasta la fecha se incumple. En el índice reproductivo, los casos activos, los casos positivos con fuente de infección conocida y los eventos de transmisión local, el territorio cumple los indicadores.

La capital cubana presenta una tasa de incidencia de 64,5 por 100 mil habitantes, con siete municipios por encima de la media provincial: Cotorro, Centro Habana, Cerro, Regla, Habana del Este, La Lisa y Habana Vieja.

Por: Raquel Sierra Liriano

Tomado de: Tribuna de La Habana