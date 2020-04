La Habana con la mira en la detección de la Covid-19

Las máximas autoridades de La Habana chequean de manera diaria las medidas que se implementan en la capital cubana ante la Covid-19 con énfasis en la detección temprana de los casos.

Pero este no fue el único tema tratado este viernes en el Consejo de Defensa provincial. Con la interrogante ¿qué hacer para producir más? dio inicio Luis Antonio Torres Iríbar este viernes al Consejo de Defensa provincial (CDP) y aseguró que la respuesta de los productores habaneros será buscar alternativas que deriven en el aumento de la producción, para garantizar los alimentos a una población que enfrenta la Covid-19.

Están presentes además Reinaldo García Zapata, vicepresidente del CDP y, esta vez, el general de brigada Ramón Pardo Guerra, Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

En cuanto a la situación epidemiológica de La Habana, se informó que se están diversificando las características de los nuevos casos por contactos nacionales, personas que van a los centros de salud sin nexo aparente con extranjeros y hay un incremento de casos asintomáticos que son portadores del virus e infectan.

Se reporta un aproximado de 25 ingresos diarios, 16 de ellos niños, para un total de 420 pacientes ingresados y se debe tomar la medida de que en las salas de ingreso no existan acompañamiento ni visitas, con excepción de algunos casos como las personas encamadas, quienes necesitan un apoyo.

Iríbar orientó verificar la atención en los hospitales y los centros creados para este fin al personal de salud y se conoció que se realizan trabajos para la rehabilitación de la cisterna del Hospital Materno Infantil Dr. Ángel Arturo Aballí, en el municipio de Arroyo Naranjo.

Aislamiento en el Consejo Popular Carmelo

Como resultado de la evaluación de la situación epidemiológica en la capital y con miras a detener la propagación de la COVID-19, se acordó, a partir de las 20:00 de hoy viernes 3 de abril, hora de Cuba, aplicar el incremento de las medidas de aislamiento social en el consejo popular El Carmelo, ubicado en la barriada del Vedado, municipio de Plaza de la Revolución, donde se concentra el mayor número de casos confirmados en la capital.

Los residentes de El Carmelo deben permanecer en sus casas, salvo los que realicen un trabajo imprescindible fuera. Aunque se mantendrán las entradas y salidas controladas de quienes viven en la zona, no deben entrar personas ajenas, si no es de máxima necesidad. Se harán pesquisas casa por casa y no se excluye la posibilidad de aplicar medidas de cuarentena, como el salvoconducto, si aumentan los casos positivos.

Ya quedó activado el Consejo de Defensa de este consejo y definidos sus integrantes, para hacer cumplir las disposiciones para el aislamiento social como medida sanitaria preventiva contra el nuevo coronavirus. Existe garantía de todos los servicios básicos del Comercio, la Gastronomía, la Industria Alimentaria, agua potable, recogida de los residuos urbanos, ofertas de CIMEX, Tiendas Caribe y Palmares.

Además, se previó la funcionalidad de un banco, cajeros automáticos y correo, sobre los cuales se aplicarán medidas específicas. También se ha dispuesto regulación en la circulación vial interna y se procederá a la desinfección de las paradas de ómnibus ubicadas en este territorio.

Situación epidemiológica en La Habana

La capital tiene 427 casos sospechosos y ahora se incorporó el laboratorio molecular de La Habana, porque mientras más muestras se puedan detectar es mejor. Debemos preocuparnos por detectarlos y atenderlos, señaló Iríbar.

Se priorizará ingresar a los afectados de insuficiencia respiratoria -después de analizar que no son portadores del nuevo coronavirus- en el Hospital Salvador Allende (Covadonga) y el Complejo Científico Ortopédico Internacional Frank País, pero sin permitir errores, aseguró Iríbar, para detectar la enfermedad y prevenir al personal de salud.

No es ingresar a todo el que tenga catarro, dijo, el médico debe precisar, saber de dónde procede… de ahí la importancia de la encuesta epidemiológica. Los médicos tendrán el mapa con información de los municipios y las zonas donde se detectaron casos de Covid-19.

Las medidas son para elevar la percepción de riesgo y hay que seguir atendiendo las necesidades de las personas y los trabajadores de apoyo, así como las instalaciones de aislamiento.

Durante la reunión se dio a conocer que el Centro de Atención a Deambulantes cuenta con un total de 208 pacientes: 173 hombres y 35 mujeres; a todos se les realizó la prueba del Covid-19 y resultaron negativos.

Tatiana Viera Hernández, Coordinadora del CDP, dijo que de las 26 instalaciones de aislamiento, 18 ya están en funcionamiento.

Fuente: Tribuna de La Habana