Las bicicletas reconquistan La Habana (+ Fotos)

20 mayo, 2020 - 09:07 AM

Antes del obligatorio aislamiento social que impuso la pandemia, ya se observaban varias bicicletas en las diferentes calles de La Habana.

En los últimos años, los más jóvenes han vuelto a popularizar su uso, empleándola para asistir al trabajo y, sobre todo, para actividades recreativas de mediana y largas distancias.

No obstante, tal y como ha ocurrido en las principales urbes del mundo, las medidas aplicadas a raíz del nuevo coronavirus desencadenaron cambios abruptos en la transportación masivas y en la movilidad en general.

Ello, en la capital antillana, se ha evidenciado no solo en la exigua presencia de guaguas, sino con el incremento en la circulación de las bicicletas.

Aunque las condiciones infraestructurales para ellas no están creadas todavía, las bicis suman cada día más adeptos. Y a nivel de país se han establecido líneas de trabajo encaminadas a potenciar la “movilidad sustentable”, lo cual, lógicamente, las incluye.

De hecho, a finales de 2018, en el contexto de la inauguración del sistema público de renta de bicicletas HaBici, en el centro histórico de la ciudad, la funcionaria de Transporte, Guadalupe Rodríguez, advirtió que “el ciclismo urbano ayuda a descongestionar el transporte público habanero, sobre todo en horario pico”.

Debido a la escasez de combustible, en los años 90 Cuba se pobló de bicis y La Habana no fue la excepción. No obstante, cuando la situación fue estabilizada, estas casi desaparecieron de la capital cubana (algo que no ocurrió al interior del país).

Ojalá, pronto se creen las condiciones para que la bicicleta no solo sea un transporte de tiempos de dificultad, sino una alternativa de la cotidianidad.