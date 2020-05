No te mueras abuelo

Esta crónica (aunque parte de una historia individual) está inspirada en los sentimientos de todas las familias, cuyos ancianos han enfrentado a la Covid-19.

Si “en el ocaso de tu vida”, como te gusta decir, ya sobreviviste a la muerte de un hijo, lo que significa que no permitiste que el dolor más grande disminuyera la profundidad en tu mirada.

Si no lloraste mientras enterrabas a tu viejo, y sin ningún pudor bañabas a la abuela en aquellos momentos críticos, cuando el Alzheimer borró, poco a poco, a la mujer que fue.

Si con el alma arropada por la vergüenza propia y ajena golpeaste a papi en el rostro, cuando te enteraste de que, en una fiesta en la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae), se atrevió a irrespetar a una compañera.

Si en medio del aeropuerto, después de pasar la tarde criticando a los otros por “débiles y papelaseros”, lloraste como un niño cuando mi tía atravesó la puerta y caminó directo hacia tus brazos.

Si tus manos y tu columna no se recuperaron jamás de aquellos años en los que trabajaste en la construcción del edificio donde ahora vivimos, y, aún así, siempre dices que esas manos son lo más sensible de tu cuerpo, y que no hay espalda más erguida que la tuya.

Si te resignaste cuando después de aquella ocasión, en el torneo escolar, me ponché con hombre en segunda, dos out y a una carrera de desventaja, y decidí que nunca más jugaría béisbol.

Si lograste convencerme, a mí que heredé tu testarudez, de que concluyera la universidad. Y, contrario a lo que yo pensaba, fuiste el primero, y uno de los pocos que decidió aceptarme tal y como soy. Si tú nos enseñaste lo que es amar, no te puedes morir, viejo.

Es más, hazlo por mí. Porque debo confesarte que he intentado prepararme para el día en que no estés, pues se que 82 años no son pocos, y ello representa que la posibilidad de perderte es más latente. Así que me propuse recordar con frecuencia que, aunque eterno en mi memoria, aquí en la tierra eres mortal.

Pero no estoy listo para saber que moriste en el salón de un hospital, rodeado solo del personal que te cuidan bien. Cuando eso suceda, quiero estar a tu lado, tomarte la mano, besarte la frente, que veas mis ojos diciéndote lo mucho que te quiero, lo orgulloso que estoy de ti y como te agradezco el hombre que ayudaste a hacer de mí.