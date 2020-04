A pesar de la Covid-19, Patricia puede con su diabetes

Patricia es una diabética de 92 años de edad y lleva 45 con esta dolencia, de ahí que aprovecha las llamadas telefónicas que me hace debido a la cuarentena para sentirse feliz y aprender algo nuevo o reciente sobre su enfermedad.

Una y otra vez le vuelvo a repasar que este es un padecimiento heterogéneo, causado por una interacción genético-ambiental, dando una hiperglucemia crónica, consecuencia de una deficiencia en la secreción o de la acción de la insulina, debido a una resistencia a la misma por parte del paciente.

Casi siempre, le explico, que esto último se debe a su excesivo peso corporal y que si no se cuida bien puede originar complicaciones agudas y crónicas.

Casualmente la había conocido hace unos años en una visita docente a las salas del habanero Hospital Salvador Allende donde laboro. Ella se encontraba ingresada en la especialidad de Geriatría por un fuerte catarro.

Esa mañana hablaba al azar con otros profesores, alumnos de Medicina y pacientes y de esta manera di con ella.

Con una mente sumamente lúcida a pesar de sus años, Patricia me contó en esos momentos de lo bien que le iba con su enfermedad y no perdí tiempo en preguntarle cómo había mantenido el pleno control sobre su diabetes, presente en esta longeva mujer desde hacía ya varias décadas.

La respuesta de ella, como persona inteligente y de carácter decidido, fue rápida y convincente: “Seguí las indicaciones médicas hasta convertirlas en simples hábitos de mi vida diaria”.

Con buenos consejos se llega lejos

Me contó sobre sus asistencias puntuales a las consultas médicas programadas, desde hace algún tiempo acompañada por algún familiar, pues ellos prefieren no dejarla sola, a pesar de considerarse capaz de hacerlo, ya que muy cerca de su casa está el consultorio del médico y la enfermera de la familia.

En estos encuentros con el personal de la salud aprovecha para aprender algo nuevo o reciente sobre la diabetes y les hace muchas preguntas a los especialistas, las anota en una libretica, y se siente apreciada por quienes la atienden.

En épocas anteriores asistió a clases educativas programadas para pacientes con diabetes, y al conocer sobre cómo alcanzar el control de su enfermedad supo aplicar los conocimientos adquiridos para domesticarla al pleno beneficio de su salud.

Otros consejeros especializados

También asiste de manera regular a las consultas de Podología y Estomatología para la atención preventiva de pies y boca, pues ya conoce sobre la necesidad, por parte de los diabéticos, de estas especialidades.

Con el apoyo de la podóloga ha sabido mantener las uñas de sus pies muy bien recortadas y la piel libre de molestas callosidades.

Igualmente, ha recibido buenos consejos en relación con los mejores tipos de zapatos para los pies de las personas con diabetes y, ante la aparición de una pequeña grieta entre sus dedos hace algunos meses, un certero tratamiento en pocos días la curó y le hizo prevenir males mayores.

En Estomatología, la revisión bucal ha permitido mantener aun piezas dentarias en una boca libre de molestias.

Algo muy importante

Aprendió a consumir solo alimentos saludables, muy necesarios también para todos en estos tiempos de la Covid-19. Muchas frutas y vegetales y como carnes prefiere pollo o pescado.

De igual forma, consume poco arroz blanco y si lo hace es mezclado con variados vegetales, la leche o el yogur siempre descremados y su familia le compra panes integrales.

Las grasas las tiene casi eliminadas, pues apenas come nada frito y cero dulces.

“Total -me dice Patricia- ya es parte de mi vida diaria, de mis costumbres de todos los días. Para mi es natural y sabroso comer así. Y como usted conoce, mantengo un peso corporal saludable a pesar del encierro voluntario de esta cuarentena, pues siempre estoy en movimiento, me mantengo activa todo lo que puedo y aun ayudo, y bastante, en las tareas de mi hogar y no permito que nadie me sustituya”.

Me recuerda que jamás ha fumado, ni ha consumido bebidas alcohólicas y que nunca ingirió ninguna sustancia tóxica perjudicial para su sistema nervioso y para su salud.

Un apoyo imprescindible

Durante nuestra conversación también participaba una de sus hijas, a través de una extensión telefónica, atenta a la menor duda.

En su fructífera existencia ella supo ganarse el corazón de su familia. Hoy todos ellos, felices de la larga y saludable vida de su querida Patricia, saben apoyarla con un tierno cariño.

El relato del ejemplo de Patricia, rebosante de optimismo y de pensamientos positivos, es la mejor enseñanza a los miles de individuos que luchan con esta enfermedad, pues la aplicación de sus buenos estilos de vida debe ser una faena permanente de todos los días.

En el mundo pudiera haber millones de personas muy longevas, saludables y con diabetes, pero nuestra paciente Patricia también demuestra como con este tipo de dolencia sí se puede.