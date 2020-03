Puertas cerradas al coronavirus, el sabio consejo de Raúl

29 marzo, 2020 - 04:07 AM

A sus 92 años de vida mi amigo Raúl es uno de los vecinos mas amistosos y serviciales de mi barrio.

Imposible pasar de largo sin saludar a quien cada día tiene una noticia fresca, un consejo o una anécdota que compartir.

Hoy el tema no podía ser otro que el coronavirus, ese terrible mal que está azotando sin piedad al mundo y mantiene en jaque a ricos y pobres, negros, blancos y amarillos, “pues el bicho no cree en etnias, edades ni fronteras”.

“Yo soy jubilado del sector de la salud y mi mayor entretenimiento es leer. Leo libros de medicina, noticias de la ciencia y la técnica y nunca había escuchado nada semejante”.

“Para mi eso tiene que ver con el cambio climático. El otro día leía acerca del descongelamiento de los polos y su impacto negativo en la fauna polar.

“También los incendios del año pasado devastaron una buena parte de la superficie boscosa del planeta. Entonces, ¿cómo no va a escasear el agua?

“Dime tú, en que otro país se le da tanta importancia a los ancianos. Hasta hay un tal gobernador en los Estados Unidos proponiendo que las personas mayores de sesenta se inmolen por la economía del país.

“Déjame en mi Cubita bella, donde todo el mundo cuenta.

“Mira cuantas medidas de protección a los trabajadores, sobre todo a las mujeres con niños chiquitos, que por la pandemia no pueden ir al trabajo y sin embargo van a contar con una remuneración salarial.

“El mundo se está acabando por ahí afuera y en Cuba estamos tranquilos y confiados en la protección del estado.

“Además, información no ha faltado. El que no se cuida del contagio no ha sido por falta de información, pues continuamente están dando el mismo mensaje de quedarse en casa. Y es que el contagio con el coronavirus es muy peligroso.

“Este mundo va en picada.

“Menos mal que aquí en Cuba contamos con una buena atención primaria de salud”.

Le pregunto si está al tanto de las orientaciones.

“Pues claro que sí. Por aquí pasaron unas muchachas, dos estudiantes de medicina, muy preocupadas por mi estado de salud.

“Entonces nada, todo tranquilo y bajo control. Se extraña a los muchachos y su práctica de fútbol, la coversadita acá en el portal con los vecinos, pero hay más tiempo que vida”, me dice, recordando una frase que solía con frecuencia citar su ausente esposa.

Me despido y me marcho a continuar mi periplo informativo por el barrio. No soy la única que porto el nasobuco, pienso en alta voz.

Que bueno que vamos ganando en percepción del riesgo.