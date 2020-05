Regla y la correcta higienización del nasobuco

3 mayo, 2020 - 06:01 AM

Written by Doctor Alberto Quirantes Hernández

En un artículo anterior ya les había comentado sobre una de mis pacientes diabéticas llamada Regla, quien me había preguntado sobre la forma correcta de utilizar el nasobuco, así que le expliqué en detalle cómo debería hacerlo de manera apropiada.

Otra llamada de Reglita

Este sábado en la mañana recibí una nueva llamada de ella, donde me dijo: “Doctor, disculpe, pero aunque estoy siguiendo al pie de la letra las orientaciones que me dio sobre el nasobuco, ahora tengo una nueva duda y se trata de como higienizarlo después que me lo quite”.

Inmediatamente, le contesté: “Tal como te había dicho, el combate contra la Covid-19 requiere de la buena actitud seguida por cada uno los ciudadanos, como a diario reflejan los medios de comunicación en la Isla”.

A continuación le añadí: “Cumplir con las orientaciones de las autoridades y de los especialista es esencial para poder disminuir de forma constante la curva de contagio, tal como sucede en nuestro país y, en este aspecto, los nasobucos son uno de los elemento de vital importancia”.

Nasobucos reutilizables

Le expliqué que “si este es casero o de los industriales reutilizables es fundamental desinfectarlo muy bien cada vez que se llegue a la casa con él puesto.

“No basta con simplemente rociarlo con un poco de alcohol, aunque sea de la concentración apropiada, pues lo aconsejable es introducirlo en una lavadora con detergente normal, agua muy caliente y a una temperatura variable entre los 60 y los 90 grados”.

Regla me oía solo con exclamaciones de asentimiento y a continuación le dije: “Otra posibilidad es tener preparada para la ocasión una solución de agua y cloro en una de las proporciones recomendadas, mezclar bien la solución e introducir el referido medio de protección dentro de ella”.

Además, le hice otra aclaración muy oportuna y donde las persona apenas se fijan: “En el caso de los nasobucos industriales debes leer bien lo escrito en la etiqueta del mismo o las indicaciones de la caja en la cual vino. De ser reutilizarse tendrá la letra R y si es no reutilizable las letras NR”.

Medidas de prevención

De igual forma, le comenté que “además del uso correcto del nasobuco y de guantes desechables, es esencial en la lucha contra el nuevo coronavirus cumplir lo estipulado sobre el distanciamiento social y extremar las medidas de higiene personales, incluyendo limpiar de manera adecuada las compras”.

Asimismo, le reiteré “que no todos los nasobucos pueden volver a utilizarse y por eso debes fijarte bien en los impresos estampados en los confeccionados de forma industrial”.

Entonces ella me contestó: “La Covid-19 está produciendo una profunda crisis sanitaria y económica a nivel mundial y por eso para mí es de suma importancia mí compromiso como una más de los ciudadanos del orbe para poder superarla lo más rápido posible”.

Igualmente, expresó: “Es responsabilidad de todos, sin excepción, ser muy responsables y cumplir con las orientaciones recibidas para poder volver a la normalidad lo más rápido posible.

“Por eso doctor, gracias una vez más por esta nueva y valiosa aclaración que me ha hecho”.

Y le contesté: “Solo te pido que cada vez que tengas una duda me llames enseguida y eso sí, mis respuestas las das a conocer por tus redes sociales y por los medios a tu alcance para beneficio del mayor número de personas”.

