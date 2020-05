Stayler Hernández: “El objetivo es obtener el tan anhelado título”

La presidenta de la peña industrialista Leones de la UH, Dayani Rodríguez, nos puso en contacto. Deseaba conocer cómo se encontraba uno de los mejores zurdos de la pelota cubana actual: Stayler Hernández.

Querido y respetado por muchos, el jardinero posee probada calidad como pelotero, grandes valores como ser humano.

Bastó un mensaje en WhatsApp y en menos de dos horas, ya estábamos en línea.

“Dime, que te hace falta”, respondió sin titubear como quien viene dispuesto a hacerle swing al primer lanzamiento.

Si lo admiraba por su entrega diaria en el terreno de juego, la serie pasada, la número 59, permitió contemplar y valorar aún más sus cualidades deportivas y humanas.

Recién llegado de Canadá, donde jugó con los Capitales de Quebec, el natural de La Habana del Este prácticamente ni descansó.

Stayler sabía que Rey Vicente Anglada, Industriales y la afición de la capital lo necesitaba, y ante un llamado de tal magnitud, dijo presente.

La temporada 58 de la pelota cubana había sido una de las mejores de su carrera deportiva, pero esta vez el jardinero derecho había regresado lesionado de la Can-Am.

Aun así, no solo manifestó su disposición para jugar, sino que en lo poco que pudo estar en el diamante logró aportar a la causa de los Leones.

¿Te encuentras ya recuperado de la lesión?

“En la pasada serie casi no pude jugar. Como todos saben llegué de Canadá con una lesión en el oblicuo derecho, por lo cual me fue imposible desarrollarme al 100 por ciento de mis posibilidades.

“Sin embargo en la recta final pude alcanzar la forma deportiva y terminar jugando con el equipo, incluso antes de los play off.

“Pero ya me siento bien. Estuve dándome fisioterapia en el Cerro Pelado y luego en el policlínico 19 de Abril, del municipio Plaza de la Revolución. Ahí me atendieron durante casi un mes y ahora estoy en el proceso de fortalecimiento.

“Quiero aprovechar para enviarle un saludo al cuerpo de rehabilitación de la instalación”.

Para la venidera Serie Nacional, ¿cómo enfoca la preparación desde casa?

“Desde que se detuvieron los entrenamientos a causa de la propagación de la COVID-19 seguí entrenando detrás de mi casa. Ahí dispuse de la pista y el terreno de beisbol de la escuela de medicina en la cual hice entrenamientos con mi hijo Yandro, “El Pity”, como le dicen cariñosamente.

“También tuve la oportunidad de contar con el apoyo incondicional de Alexander Malleta, quien ha estado corrigiéndome algunos detalles técnicos”.

¿Algún ejercicio específico?

“Empecé haciendo abdominales y swines al aire. No tenía otra manera de entrenar, pero Andrés Alomá, quien es estudiante de quinto año de licenciatura en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, y profesor del gimnasio Casa Koly, había subido un video a las redes sociales donde se mostraba trabajando crossfit.

“Entonces e escribí por Messenger para ver si podía entrenar con él porque me gustó lo que estaba haciendo. Ya llevamos dos semanas trabajando juntos y han sido de utilidad estos ejercicios ya que empecé en 102 kilogramos (kg) y en dos semanas logré bajar dos kilos.

“Esto es señal de que estoy trabajando bien y quisiera llegar a 93 kg que es el peso ideal para mí. Sé que es un poco difícil, pero quiero intentar hacercarme al menos a 95 kg.

“No obstante, me siento cómodo, sobre todo si tenemos en cuenta que ya tengo unos años más que en el 2015 cuando protagonicé una de mis mejores campañas”, comentó el atleta.

¿Qué haces en el tiempo libre?

“Aprovecho ahora para dedicarle tiempo a otras cosas que son también muy importantes, por ejemplo, compartir con mis hijos y mi mujer, visitar a mi madre”.

Con 17 Series Nacionales y dos títulos en las ediciones de 2004 (fue novato del año) y 2010, Stayler Hernández se erige ahora como uno de los peloteros con más experiencia dentro de la nave Azul.

¿Qué consejos les brindas a los más jóvenes en situaciones como estas?

“Que se preparen para cuando sean llamados para el inicio de la serie se encuentren listo. Que no sean conformistas, que sean ambiciosos y más ahora que están viniendo a contratar peloteros para jugar en otras ligas”.

En tu caso particular, ¿tienes renovación de contrato para jugar nuevamente en la Can-Am? ¿Qué opinión te merece esa liga?

“No seré contratado nuevamente, porque hicieron ajustes y ahora por la edad no puedo jugar más ese certamen. Es una liga muy fuerte. Al principio me costó mucho trabajo adaptarme. Se juegan 100 encuentros en 110 días.

“Jugaba nueve partidos de manera consecutiva, luego descansaba un día y volvía a jugar siete más. Por suerte finalmente logré adaptarme y rendir, aunque al final bajé un poco el rendimiento debido a la lesión, pero pude cumplir conmigo y con el equipo.

“En esa liga se dan cita muchos peloteros firmados por equipos de Grandes Ligas, sobre todo que juegan o jugaron en Triple A, Doble A o Clase A. Solo hay 18 a 20 peloteros por conjunto todo los días”.

Dada tu condición de zurdo, la buena forma deportiva, y la experiencia en eventos internacionales ¿Piensas en volver a ser llamado para el equipo Cuba?

“Trabajo muy duro y me entrego en cada sesión de entrenamiento para tener un premio. No hay recompensa si no hubo un previo esfuerzo. ¿Qué deportista no anhela vestir el uniforme de las cuatro letras?”.

¿Cuál es el objetivo para esta nueva campaña con Guillermo Carmona como nuevo director de Industriales?

“El primer objetivo es buscar clasificar directo a la siguiente etapa, tratar de no jugar los partidos de comodín como en las dos últimas ediciones.

“Hay que ir paso a paso, luego hay que tratar de llegar a los play off. En los entrenamientos que efectuamos previos a la situación epidemiológica actual, todo estaba marchado muy bien.

“Por cierto, quiero agradecer a Cenpalab (Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio) que nos ayudó con parabanes para poder trabajar con más comodidad.

“Ahora cuando se inicie la Serie, creo que no vamos a tener mucho tiempo de preparación. (Guillermo) Carmona está trabajando muy duro para que todo funcione bien. El objetivo final no es otro que obtener el tan anhelado título nacional”.

Por supuesto, no puede faltar el mensaje a la afición capitalina.

“Solo le pido a la afición de La Habana que sepan comprendernos en todo momento. Algunos en ocasiones nos juzgan muy fuerte cuando no podemos traer la carrera, cuando le dan un batazo a un lanzador o cuando hacemos un error.

“Eso nos duele más a nosotros, porque le dedicamos mucho tiempo al terreno para que nos salgan las cosas lo mejor posible.

“Nuestro propósito es primero que todo satisfacer al pueblo y a los familiares y amigos. La familia es siempre la que más sufre, porque son los que nos ven llorando”.

Casi en las líneas finales de su mensaje vía WhatsApp, el jardinero derecho del equipo más laureado de la historia del beisbol cubano, quien la pasada campaña también lo vimos mostrar sus dotes como todo un experimentado en la inicial, sentenció:

“A los seguidores de Industriales quiero decirle que cuando comience la serie asistan y llenen el estadio, sin ustedes no sería igual”.