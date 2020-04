Voleibolista cubano en Argentina pide “cuidar a los demás”

Tengo espacio para entrenar. El preparador físico del equipo me orientó una rutina de ejercicios y puedo hacer varias cosas más con lo que cuento, más las sillas, la mesa y otros muebles de la casa.

El resto del tiempo me mantengo entretenido viendo series y jugando play station. Así son mis días. También descanso y trato de relajarme lo más posible, para que pase rápido todo esto.

Al principio estuve muy ansioso, pero ya estoy tranquilo. Además he cumplido todas las medidas que se requieren en estos casos.

Muchísimo. He tenido muy buenos entrenadores, quienes han sabido sacar lo mejor de mí. Camilo Soto, de Gigantes del Sur, y Fabián Armoa, de UPCN Voley San Juan, han sido claves en mi desarrollo.

Sí, me quedé con lindos recuerdos y positivos consejos de compañeros más experimentados, que me han servido de mucho.

Ya me siento preparado para enfrentar cualquier liga. Tengo pensado jugar en Brasil. Estamos en conversaciones con el Club Sada Cruzeiro, uno de los cinco mejores del mundo. Ese avance a la Súper Liga Brasileña va a ser muy importante.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. No pudimos subir al podio tras ganar la eliminatoria de forma invicta. Caímos frente a Colombia en semifinales y luego por bronce contra México. Y en enero último, en el Preolímpico de Canadá, perdimos ante los anfitriones el boleto. No puedo olvidar eso. En ambas ocasiones salí con un nivel depresivo bastante alto.

Junto a mis padres, quienes me han apoyado mucho, he batallado con ese fervor para alcanzar mis sueños, siempre enfocado en el colectivo y con la ilusión de obtener triunfos a nivel de equipo. Eso es lo que marca la historia y no las individualidades.