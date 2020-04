El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rebatió la declaración infundada y calumniosa de un alto funcionario de Estados Unidos que acusó a La Habana y a Caracas de vínculos con el tráfico de drogas.

“Rechazo el supuesto planteamiento citado por Newsweek de un alto funcionario del Pentágono no nombrado, según el cual, la Comunidad de Inteligencia tiene evidencia de que se trafica droga entre Cuba y Venezuela. Es una calumnia total e infundada, con implicaciones peligrosas”, denunció Rodríguez Parrilla en un mensaje publicado en la red social Twitter.

El canciller cubano hizo mención a una publicación de la revista estadounidense en la que, citando de forma anónima a un funcionario del Departamento de Defensa de la nación norteña, realizó la falsa acusación. Es necesario destacar que Newsweek no presentó ni un solo documento que respalde tal imputación.

El director general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, a su vez, consideró “peligrosos” los infundios de la Casa Blanca e hizo hincapié en que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, “sabe perfectamente que el alto funcionario está mintiendo”.

According to Newsweek, an unidentified “senior official” from the Pentagon asserted that there have been drug shipments between #Venezuela & #Cuba. It’s a dangerous and irresponsible statement, totally unfounded. The US gov knows perfectly well that the senior official is lying.

— Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) April 8, 2020