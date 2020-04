El Partido de la Izquierda Europea (PIE) reclamó este jueved al Gobierno de Estados Unidos el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene hace casi seis décadas contra el pueblo cubano, por tratarse de una política a la que califica de “indecente”, ante la pandemia del nuevo coronavirus.

La petición a favor del cese de dicha plítica de embargo contra la mayor de las Antillas fue formulada por la vicepresidenta del PIE, Maite Mola, en un vídeo colgado en su cuenta de la red social Twitter.

Somos 35 partidos europeos que ya hemos declarado durante hace años, desde prácticamente su existencia, nuestro rechazo total y absoluto al bloqueo contra Cuba y todos los pueblos, ¿quién decide esto?, se preguntó la política española.

Maite Mola

Vice-President of the Party of the European Left #COVID19 #EndSanctionsSaveLives #NoMasbloqueo pic.twitter.com/nljKxVUlO9

— European Left (@europeanleft) April 23, 2020