Denuncia Cuba silencio de Washington por atentado a embajada (+Tuit)

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este viernes la incitación de Estados Unidos contra la colaboración médica, mientras el Departamento de Estado evita pronunciarse sobre el ataque a nuestra embajada ocurrido el pasado jueves.

El ministro de Relaciones Exteriores añadió en su cuenta de Twitter que el Departamento de Estado volvió a instigar acciones contra médicos cubanos que enfrentan la Covid-19en otros países y promueve la violencia hacia Cuba.

El titular de Relaciones Exteriores destacó que tras 36 horas de la agresión contra la sede diplomática de La Habana en Washington, ni el Departamento de Estado, ni el secretario de Estado, Mike Pompeo, se han pronunciado.

Lamentó, además, la actuación de las autoridades estadounidenses con respecto al atentado a la embajada en Washington, cuando un hombre armado disparó contra la sede causando daños materiales.

36 horas después del ataque terrorista vs la Embajada de #Cuba en #EEUU, el Sec. Pompeo no se ha pronunciado. Hace 1 hora volvió a instigar acciones vs médicos cubanos enfrentan la #COVID19 en otros países. Recrudecimiento del bloqueo y agresión vs Cuba promueve la violencia. pic.twitter.com/SRXzCdSzWp

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 1, 2020