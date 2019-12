Expertos de Cuba y Estados Unidos por mejorar relaciones entre ambos países

17 diciembre, 2019 - 11:08 AM

Expertos y académicos de Cuba y Estados Unidos (EE. UU.) dialogan desde este lunes en La Habana para “buscar estrategias, soluciones y proyectos que impacten en los vínculos entre ambos países”, cuyas relaciones diplomáticas cumplen cinco años en medio del retroceso impulsado por la política del actual inquilino de la Casa Blanca.

Hoy no existe en el Gobierno estadounidense la voluntad de construir una relación pacífica y respetuosa con la Isla, reiteró a la prensa el director general para EE.UU. de la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, quien participa en la XVIII edición de la Serie de Conversaciones de Cuba en la política exterior de Estados Unidos, inaugurada en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García.

El diplomático manifestó que en la primera jornada de ese evento se manifestó el criterio de que mientras permanezca vigente la Ley Helms-Burton no se puede pensar en nexos sostenibles entre ambas naciones. “Cualquier esfuerzo para la relación bilateral tendrá que tener en cuenta el obstáculo que representa esa ley”, argumentó.

Fernández de Cossío dijo que no cree que vaya a ver una ruptura de relaciones diplomáticas, aunque sí conoce sobre la existencia de un grupo de personas poderosas dentro de Estados Unidos que tiene esa intención. “Lo que no puede Cuba es sorprenderse con esa realidad, si es que sucede”.

Interrogado acerca de las consecuencias de la posible quiebra de los nexos bilaterales, el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores comentó que sería difícil decir cuáles son, “pero lo cierto es que vivimos casi 60 años sin vínculos oficiales”.

Estamos listos para ese momento, reiteró Fernández de Cossío. “Durante años, recordó, no tuvimos relaciones con Estados Unidos y aquí nadie perdió el sueño, lo cual no va a suceder ahora; aunque insisto, no es algo que deseamos”.

Reafirmó la voluntad de Cuba de mantener vínculos respetuosos con EE.UU. “Sabemos que ese es el interés de la mayoría del pueblo estadounidense, pero de no existir las relaciones, afrontaremos el reto”.

El presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Editores de Periódicos de Estados Unidos, Benjamin Chavis, quien también asiste al evento académico, aseguró que existe un gran potencial para la mejora de las relaciones entre Cuba y EE.UU., más que para eliminarlas.

Su criterio está sustentado, dijo, en el deseo de la mayoría del pueblo estadounidense, y “los gobiernos deben respetar la voluntad de sus pueblos”.

Reconoció que hay un grupo reducido en la Florida que pretende obstaculizar esas relaciones, pero no es representativo.

Chavis calificó de importante el diálogo que están sosteniendo en La Habana para identificar estrategias, soluciones y proyectos que tributen al mejoramiento de los vínculos entre Cuba y Estados Unidos.

“Vamos a trabajar muy estrechamente con académicos, profesionales y la prensa, porque no vamos a esperar a noviembre de 2020 (elecciones presidenciales en EE.UU.), vamos a comenzar a trabajar hoy y durante todos los días, para mejorar las relaciones entre ambos países”, sostuvo.

—¿Cuál sería el impacto de la reelección de Donald Trump y del mantenimiento de la postura sobre Cuba?

Carlos Fernández de Cossío: “Espero que algún estadounidense nos lo explique. Todavía no sabemos quién ganará las elecciones. Hay muchas cosas definidas: será un republicano o demócrata, y seguramente alguien que gastará mil millones de dólares, eso reduce un poco la cantidad de personas que pueden ser”.

Benjamin Chavis: “Tengo fe en el pueblo. Y si su voluntad yace en la idea de mejorar las relaciones entre ambos países, estas mejorarán, pues no tiene que ver con lo que ocurra en noviembre de 2020, sino con lo que suceda cotidianamente. De ahí la importancia de estas conferencias, necesitamos ser proactivos. No podemos esperar a noviembre”.

Por: Lissett Izquierdo Ferrer

Tomado de: Cubadebate