Este miércoles el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) incluyó a Cuba en la lista negra de países que no colaboran con la lucha antiterrorista.

La mayor de las Antillas no estaba en esta lista, en la que figuran Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela, desde 2015, cuando fue sacada por la administración de Barack Obama, luego de haber sido incluida durante 33 años.

Según el texto, EE.UU. certifica a estos países bajo la Sección 40A de la Ley de Control de Exportación de Armas como “no cooperantes completamente” con los esfuerzos antiterroristas de Washington y, con base en esa normativa, se prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa a estos Estados.

De acuerdo con el documento del Departamento de Estado, Cuba fue incluida porque miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, que viajaron en 2017 para llevar a cabo conversaciones de paz, permanecieron en la isla en 2019 y se negó a extraditar a 10 miembros de esa organización guerrillera, luego que la misma se adjudicara el atentado con coche bomba en la Escuela General Santander de Cadetes de Bogotá, que dejó 22 personas fallecidas y más de 60 heridas.

“La negativa de Cuba a comprometerse productivamente con el Gobierno colombiano demuestra que no está cooperando con el trabajo de EE.UU. para apoyar los esfuerzos de Colombia para asegurar una paz, seguridad y oportunidad justa y duradera para su gente”, señala el texto.

También menciona que la nación caribeña alberga a varios prófugos de la justicia estadounidense, entre ellos mencionan a Joanne Chesimard, quien fue condenada por supuestamente ejecutar al soldado estatal de Nueva Jersey, Werner Foerster, en 1973.

Dpto Est #EEUU pone a #Cuba en lista espuria países no cooperan en lucha vs el terrorismo, pero no impidió ni condena ataque terrorista 30/4 vs nuestra Embajada en Washington.

Esconde su historial de terrorismo de Estado vs Cuba e impunidad de grupos violentos en su territorio. pic.twitter.com/Qa4xHx6dFa

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 13, 2020