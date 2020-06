La escalada de Estados Unidos contra Cuba vuelve a limitar vuelos chárter

1 junio, 2020 - 07:51 AM

La noticia fue dada a conocer este fin de semana por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, ese país reducirá el número de vuelos chárter a Cuba a tres mil 600 viajes por año, en respuesta a una solicitud efectuada el pasado mes de enero por el Secretario de Estado, Mike Pompeo.

De acuerdo con el sitio web Siempre con Cuba, en referencia a una nota de la agencia Reuters, el propio Departamento de Transporte explicó que de esa cifra, alrededor de tres mil 250 estarán a cargo de las compañías aéreas Swift Air LLC y World Atlantic Airlines, quienes se mantendrán operando hasta el 31 de mayo de 2021.

Según un estudio* publicado en la revista cubana Novedades en Población, al finalizar el primer trimestre del año 2016, los estimados de cubanos residentes en el exterior por regiones, era de más de 2 millones 432 mil personas. A ello se le suma, que de acuerdo con la Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior (Daccre), referida en el mismo documento, el 84 por ciento de esas personas radica en América del Norte.

Ello permite deducir que cerca de 2 millones de cubanos que residen en Estados Unidos tenían en los vuelos chárter la opción más viable para visitar su país de origen y a sus familiares. Con esta nueva prohibición esa posibilidad se vuelve cada vez más remota.

La fuente refiere además que la cantidad de viajes chárter entre ambos territorios se corresponde con la reducción del intercambio aéreo, impuesta a la mayor de las Antillas por el gobierno del presidente Donald Trump desde 2019.

Vale recordar que en octubre pasado, la Casa Blanca prohibió los vuelos regulares a todas los aeropuertos cubanos, con excepción del Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, a lo que se le suma que en enero del presente año, el Departamento de Transporte limitó el flete de vuelos a todas las ciudades de la Isla fuera de la capital cubana.

Concuerdo con la fuente, en que la nueva resolución de Washington refuerza la política de restricciones que desde hace varios meses mantiene el gobierno de Donald Trump, con el objetivo de asfixiar la economía cubana y al pueblo, en momentos en que el mundo lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus.

Los cubanos somos jaraneros, alegres, pero sobre todas las cosas, somos familiares. En las dos orillas existen hijos que por meses no ven a sus padres, abuelos que no pueden jugar con sus nietos, primos que no se abrazan, todo ello, acciones con un impacto sentimental y emocional de incalculable peso en la vida de los nacidos en esta tierra.

Estas limitaciones agravan un tanto más, la situación que vive actualmente la familia cubana a partir del impacto de la Covid-19. Desde lo emocional será difícil aceptar que por restricciones en los vuelos, será cada vez más complejo reencontrarse con los seres queridos, al menos en la etapa post pandemia.

Artículo relacionado

Estados Unidos anunció reducción de los vuelos chárter a Cuba

* La migración internacional de cubanos. Escenarios actuales. Por: Antonio Aja Díaz*, María Ofelia Rodríguez Soriano**, Rebeca Orosa Busutil***, Juan Carlos Albizu-Campos Espiñeira****. Revista Novedades en Población. Octubre de 2017. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-40782015000100003 (Consultado en mayo de 2020)