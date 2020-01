Provincial de Futsal: Nuevos cambios y repaso intermedio

Concluida la primera mitad del Campeonato Provincial de Fútbol Sala, los conjuntos de Regla y Juveniles marchan a la cabeza de sus respectivos grupos y mantienen firmes sus aspiraciones de clasificar a la fase élite del torneo.

La selección juvenil, ubicada en el apartado B, ha dado cátedra de talento y toque del balón y los muchachos han conseguido tres victorias en línea ante Playa, La Lisa y Habana del Este, aunque aún no han chocado con pesos pesados como el vigente campeón Diez de Octubre y Marianao, con buena actuación hasta el momento.

Por el grupo A, la meta de Regla este año es superar el segundo puesto alcanzado en la edición anterior. Para este fin una vez más los botines de Jorge Yasel “Chiqui” Pérez, un jugador hecho para los momentos difíciles y que marcha líder goleador con siete dianas.

La fase clasificatoria de la lid finalizaba la primera semana de febrero, pero la comisión organizadora tuvo que realizar un nuevo ajuste al calendario competitivo y ahora concluye a inicios del próximo mes. La final está planificada para mediados de febrero.

Los motivos, según explicó Roberto Cuza, coordinador de la disciplina en el territorio, radican en que la Sala Ramón Fonst acoge varias disciplinas y en ella entrenan atletas de varias categorías, por lo que el evento debe ajustarse a los horarios disponibles.

A continuación la nueva modificación del calendario competitivo:

14 de enero

Cotorro vs Juveniles (15:00)

Plaza de la Revolución vs Marianao (16:00)

15 de enero

Boyeros vs Arroyo Naranjo (15:00)

Vasco Navarro vs Regla (16:00)

18 de enero

San Miguel del Padrón vs Cerro (13:00)

Habana Vieja vs Centro Habana (14:00)

Habana del Este vs La Lisa (15:00)

Diez de Octubre vs Playa (16:00)

Arroyo Naranjo vs Regla (17:00)

19 de enero

Juveniles vs Marianao (13:00)

Boyeros vs Cerro (14:00)

Cotorro vs La Lisa (15:00)

Habana del Este vs Plaza de la Revolución (16:00)

21 de enero

Diez de Octubre vs Cotorro (15:00)

Vasco Navarro vs Habana Vieja (16:00)

22 de enero

San Miguel del Padrón vs Centro Habana (15:00)

Plaza de la Revolución vs Diez de Octubre (16:00)

25 de enero

Habana del Este vs Playa (13:00)

Regla vs Cerro (14:00)

Arroyo Naranjo vs Habana Vieja (15:00)

Marianao vs La Lisa (16:00)

Juveniles vs Diez de Octubre (17:00)

26 de enero

Boyeros vs San Miguel del Padrón (13:00)

Vasco Navarro vs Centro Habana (14:00)

Cotorro vs Habana del Este (15:00)

Plaza de la Revolución vs Playa (16:00)

28 de enero

Cerro vs Habana Vieja (15:00)

Regla vs San Miguel del Padrón (16:00)

29 de enero

La Lisa vs Diez de Octubre (15:00)

Marianao vs Habana del Este (16:00)

1 de febrero

Arroyo Naranjo vs Vasco Navarro (13:00)

Boyeros vs Centro Habana (14:00)

Juveniles vs Plaza de la Revolución (15:00)

Cotorro vs Playa (16:00)

Para los play-offs este será el sistema y el calendario:

9 de febrero

1ro A vs 4to B (13:00)

2do A vs 3ro B(14:00)

1ro B vs 4to A (15:00)

2do B vs 3ro A (16:00)

11 de febrero

Ganador 1 vs Ganador 2 (15:00)

Ganador 3 vs Ganador 4 (16:00)

12 de febrero

Medalla de Bronce (15:00)

Medalla de Oro (16:00)

*Todos los horarios corresponden a la hora local