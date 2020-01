Provincial de Fútbol Sala: Arroyo Naranjo y Vasco Navarro ganaron por la mínima

Los equipos de Arroyo Naranjo y el centro Vasco Navarro obtuvieron los tres puntos en disputa este miércoles, al vencer por la mínima a Boyeros y Regla, respectivamente, en la que ha sido la jornada más peleada del Campeonato Provincial de Fútbol Sala, que se desarrolla en la Sala Ramón Fonst.

En el primer choque hubo pocos goles, sin embargo, el tope resultó tenso y entretenido de principio a fin. Los representantes de Arroyo vencieron 2×1 a sus vecinos del suroeste capitalino y salieron airosos ante viejos compañeros del equipo Olimpiakos, que ahora defienden diferentes chamarretas.

Esequiel Gerardo y Yankiel Ronay supieron aguantar la presión y anotaron para el triunfo; por los derrotados marcó Yusniel Canto.

En el otro partido no apto para cardiacos, Vasco Navarro sorprendió a 5×4 a Regla, y doblegó así a uno de los favoritos del evento, lo que los convierte en unos rivales de cuidado para los contendientes del grupo A.

Tras la modificación del calendario competitivo, el fin de semana trae muchos choques interesantes, en el que será un maratón de cinco enfrentamientos el sábado y cuatro el domingo. Será un esprint especial para disfrute de los amantes del futsal, que puedan llegar hasta la Sala Ramón Fonst.

Resultados del 15 de enero:

Boyeros 1- 2 Arroyo Naranjo

Vasco Navarro 5-4 Regla

Cotejos del fin de semana:

18 de enero

San Miguel del Padrón vs Cerro (13:00)

Habana Vieja vs Centro Habana (14:00)

Habana del Este vs La Lisa (15:00)

Diez de Octubre vs Playa (16:00)

Arroyo Naranjo vs Regla (17:00)

19 de enero

Juveniles vs Marianao (8:30)

Boyeros vs Cerro (9:30)

Cotorro vs La Lisa (10:30)

Habana del Este vs Plaza de la Revolución (11:30)

*Todos los horarios corresponden a la hora local